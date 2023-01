Covid in Provincia, meno di 10 nuovi casi

Nel bollettino di oggi, lunedì 23 Gennaio, appena 6 nuove positività registrate nel Pisano. In Toscana segnalati altri due nuovi decessi

PISA — Tra ieri e oggi, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 6 nuovi casi Covid, che portano a 184.854 positività nel Pisano dall'inizio della pandemia.

In tutta la Toscana sono 80 i nuovi casi Covid: 37 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 43 con test rapido.

Al momento nella Regione risultano 63.819 positivi, -1,6% rispetto a ieri. Di questi, 248 (19 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, e in particolare 5 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati riportati 2 nuovi decessi, relativi a una persona residente in Provincia di Arezzo e un'altra in quella di Siena.

