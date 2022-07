Covid, un decesso e oltre 400 nuovi contagi

Dal bollettino regionale i dati aggiornati relativi alla provincia. Positività a tre cifre nell'Area Pisana e in Valdera

PISA — Con 409 contagi accertati nelle ultime 24 ore, i casi di Covid registrati in provincia di Pisa da inizio epidemia salgono a 152.106.

E' quanto emerge dal bollettino regionale, con i primi dati diffusi via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Il report segnala oggi 10 nuovi decessi riconducibili al Covid in Toscana (5 uomini e 5 donne con una età media di 84 anni) uno dei quali in provincia di Pisa.

Per quanto riguarda i reparti Covid, negli ospedali pisani di Cisanello e Santa Chiara sono attualmente assistiti 73 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva.

Ecco la distribuzione delle positività emerse tra ieri e oggi in provincia di Pisa:

205 nell'Area Pisana: Crespina Lorenzana 10, Orciano Pisano 1, Vecchiano 16, Fauglia 5, Santa Luce 2, San Giuliano Terme 36, Calci 6, Cascina 41, Pisa 81, Vicopisano 5;

134 in Valdera: Capannoli 14, Peccioli 9, Terricciola 8, Ponsacco 24, Buti 7, Santa Maria a Monte 15, Pontedera 31, Bientina 9, Palaia 4, Chianni 1, Casciana Terme Lari 7, Calcinaia 5;

17 in Alta Val di Cecina: Guardistallo 3, Montecatini Val di Cecina 2, Castellina Marittima 2, Montescudaio 2, Riparbella 1, Volterra 6, Castelnuovo di Val di Cecina 1;

53 nel Cuoio: San Miniato 26, Santa Croce sull'Arno 12, Montopoli 7, Castelfranco di Sotto 8.