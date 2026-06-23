Digital & TechDays, imprese e studenti a confronto

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Due giornate all'Università di Pisa dedicate a innovazione e lavoro. Coinvolte 24 aziende del settore tecnologico e ICT.

PISA — L'Università di Pisa apre le porte al mondo dell'innovazione con i Digital & Tech Days, l'iniziativa in programma il 24 e 25 Giugno che metterà in contatto studenti, laureati, ricercatori e aziende del settore tecnologico e dell'ICT.

L'evento si svolgerà negli spazi del Polo della Memoria San Rossore 1938 e nasce con l'obiettivo di favorire l'inserimento professionale dei giovani nei comparti del digitale e delle tecnologie emergenti, rafforzando al tempo stesso il dialogo tra ricerca accademica e sistema produttivo.

La manifestazione è promossa dal Career Service e dall'Unità Rapporti con le Imprese e Accelerazione di Impresa dell'Ateneo e prevede due percorsi paralleli. Da una parte una sessione dedicata al recruiting e all'orientamento professionale rivolta a studenti e neolaureati, dall'altra un programma "Research to Business" pensato per mettere in relazione gruppi di ricerca universitari e aziende interessate allo sviluppo di progetti innovativi.

Dopo l'apertura dei lavori affidata alla professoressa Chiara Galletti, delegata del rettore per le Relazioni con le Imprese, le aziende presenteranno le proprie attività, i progetti di trasformazione digitale e le figure professionali maggiormente richieste dal mercato.

Uno dei momenti centrali sarà rappresentato dai colloqui individuali tra candidati e aziende. Complessivamente saranno 24 le realtà presenti, tra cui Hitachi Rail, NTT Data, Garmin Italy Technologies, STMicroelectronics, Reply, ION Group e Vianova. I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con responsabili delle risorse umane e manager tecnici per approfondire opportunità professionali e percorsi di carriera.

Durante entrambe le giornate sarà inoltre attivo uno spazio del Career Service universitario per attività di orientamento, consulenza e revisione dei curriculum vitae. Nella giornata del 24 Giugno sarà presente anche un punto informativo di Arti, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

Nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri dedicati al trasferimento tecnologico, con tavoli di confronto tra ricercatori e imprese per valutare possibili collaborazioni nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo di nuove tecnologie.

"La pervasività delle tecnologie digitali rende questo settore un motore imprescindibile per la crescita economica e sociale", ha detto la professoressa Chiara Galletti. "Con i Digital & Tech Days, vogliamo creare occasioni concrete di incontro tra università e imprese: da una parte diamo a studentesse e studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con le aziende e conoscere le competenze richieste da un settore in continua evoluzione; dall’altra favoriamo il dialogo tra il mondo della ricerca e quello produttivo, creando le condizioni per collaborazioni capaci di generare innovazione e valore per il territorio", ha aggiunto.