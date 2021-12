Due auto impattano, un ferito in codice rosso

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in località Cisanello. Un ferito trasportato al pronto soccorso dalla Pubblica assistenza

PISA — Intorno alle 18 di oggi due auto si sono scontrate in via Valgimigli. La dinamica è in fase di ricostruzione ma un primo bilancio parla di un ferito trasportato al pronto soccorso di Cisanello in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Pisa.

Un altro incidente è avvenuto intorno alle 17,30 a San Frediano a Settimo. In questo caso sul posto è stata inviata un'ambulanza medicalizzata della Pubblica assistenza di Cascina, che ha soccorso un ferito in codice giallo.