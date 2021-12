Scontro auto-moto, giovane in codice rosso

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 15 anni, soccorso dalla pubblica assistenza di Pisa intervenuta sul posto con un'ambulanza

PISA — Un giovane di 15 anni è stato trasportato al pronto soccorso per le ferite riportate in un incidente avvenuto intorno alle 8 di oggi in via di Gello.

Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due mezzi: una moto e un'auto, anche se la dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione. Secondo le prime informazioni il giovane, in sella al mezzo a due ruote, viaggiava da Pisa in direzione Gello quando nello scontro è stato sbalzato a terra.

Il 15enne, cosciente all'arrivo dalla Pubblica assistenza di Pisa intervenuta sul posto con un'ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Le sue condizioni, comunque, non desterebbero particolare preoccupazione.