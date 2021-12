Pompei, nei cunicoli dei tombaroli: «Una rete tutta da esplorare» Pompei, nei cunicoli dei tombaroli: «Una rete tutta da esplorare»

Cronaca sabato 04 dicembre 2021 ore 10:28

E' morto il professor Pier Luigi Maffei

Il professor Pier Luigi Maffei (foto da FB)

Lutto in città e nel mondo accademico per la scomparsa a 82 anni del noto ex docente a Ingegneria, ricordato anche come fondatore di Radio Incontro

PISA — E' morto, all'età di 82 anni, il professor Pier Luigi Maffei, già docente di architettura tecnica per la facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa, ricordato anche per essere stato tra i fondatori e primo presidente di Radio Incontro - era il 1977 - e per il suo impegno nel sociale e nella politica, compreso un mandato come consigliere comunale per la Dc. Maffei, che durante la sua lunga carriera accademica ricevette anche numerosi incarichi di prestigio, viveva con la famiglia a Porta a Lucca. Lascia la moglie Laura e i cinque figli. Il funerale del professor Pier Luigi Maffei alle 14,30 di oggi, sabato 4 Dicembre, nella chiesa di San Pio X, nel quartiere Gagno.