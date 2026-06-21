Europei, oro per la Batini che è campione d'Europa a squadre

Ad Antony l'Italia conquista il titolo europeo a squadre battendo la Francia. Doppio successo pisano per la Batini e il ct Vanni

PISA — C'è una forte impronta pisana sul nuovo trionfo dell'Italia del fioretto femminile. Agli Europei di scherma di Antony, in Francia, la nazionale azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nella prova a squadre superando in finale le padrone di casa con un netto 45-31. A guidare il quartetto azzurro c'era il commissario tecnico pisano Simone Vanni, mentre tra le protagoniste in pedana ha brillato ancora una volta Martina Batini, schermitrice cresciuta all'ombra della Torre e da anni colonna della nazionale.

La squadra composta da Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto ha dominato l'intera competizione. Nei quarti di finale l'Italia ha superato la Polonia per 45-27, poi ha travolto l'Ucraina in semifinale con il punteggio di 45-22. Nell'ultimo atto le azzurre non hanno lasciato spazio alla Francia, chiudendo il confronto con quattordici stoccate di vantaggio e conquistando così il terzo oro italiano della manifestazione.

Per Simone Vanni arriva un'altra conferma alla guida del gruppo più forte del panorama continentale. Il ct pisano ha saputo gestire una squadra ricca di talento e di esperienza, mantenendo sempre il controllo della gara nei momenti decisivi e confermando la superiorità mostrata dalle azzurre nel corso di tutta la stagione.

Il successo assume un valore ancora maggiore perché ottenuto proprio in Francia e contro la Francia. Una rivalità che ha caratterizzato gran parte della rassegna continentale e che ha visto gli azzurri prevalere anche nel medagliere. Grazie a questo oro l'Italia sale infatti a tre titoli europei conquistati ad Antony, superando proprio i padroni di casa.

“Il fioretto femminile italiano è ancora una volta sul tetto d’Europa. Una vittoria straordinaria, che rende orgoglioso tutto il Paese e che parla anche pisano”. Così Antonio Mazzeo, Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta il successo della Nazionale italiana di fioretto femminile agli Europei di Antony 2026, dove le azzurre Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto hanno conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre battendo la Francia padrona di casa. “Le mie congratulazioni più sincere – dichiara Mazzeo – vanno ad Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto per questo nuovo, bellissimo trionfo azzurro. È il risultato di talento, sacrificio, determinazione e di uno spirito di squadra che continua a rendere grande la scherma italiana. Per la Toscana, e per Pisa in particolare, questa medaglia ha un significato speciale. In pedana c’era Martina Batini, atleta pisana, esempio di passione, classe e continuità ai massimi livelli internazionali. Alla guida della Nazionale c’è il commissario tecnico Simone Vanni, anche lui pisano, che conferma la qualità e la forza della scuola schermistica del nostro territorio. Non è un caso – aggiunge Mazzeo – che questo successo abbia un’impronta così marcatamente pisana. Pisa ha una tradizione schermistica profonda, fatta di società, maestri, atlete e atleti che negli anni hanno contribuito a far crescere questo sport e a portare il nome della città sui palcoscenici nazionali e internazionali. Batini e Vanni sono due espressioni altissime di questa storia sportiva”.