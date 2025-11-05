Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 05 novembre 2025
Attualità mercoledì 05 novembre 2025 ore 14:32

Festeggia 106 anni Erminia Digianantonio

Erminia Digianantonio

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora nata il 1° Novembre 1919, originaria di Trasaghis e residente a Pisa



PISA — Tanti auguri per il suo compleanno alla signora Erminia Digianantonio, che soffia su 106 candeline. 

Nata il 1° Novembre 1919, originaria di Trasaghis, un piccolo paese della Carnia in provincia di Udine, Erminia cresce in una famiglia di tradizione contadina. Nel 1944 sposa Nicolino Cucurachi, finanziere in servizio a Gemona del Friuli, e insieme si trasferiscono a Trieste, negli anni più difficili della guerra. Qui Erminia si trova a vivere da vicino le tensioni e i drammatici eventi che attraversano la città in quel periodo, mostrando grande forza d’animo e coraggio. In un momento di particolare pericolo, riesce persino a mettere in salvo il marito, dimostrando lucidità e sangue freddo in circostanze estreme. Dopo quegli anni, la vita di Erminia prosegue all’insegna della dedizione alla famiglia e della partecipazione attiva alla comunità. 

Oggi vive a Pisa, circondata dall’affetto dei figli Paolo e Rosanna, e insieme all’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno, hanno celebrato con lei i suoi 106 anni. L’assessore l’ha raggiunta alla residenza per anziani dove la signora vive a Pisa e, in questa speciale occasione, le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

