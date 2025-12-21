Premio a Casella nella sinagoga pisana

Il docente aggredito da estremisti pro Palestina riceve un riconoscimento da Benè Berith per la difesa dei valori accademici e civili

PISA — È stato premiato nella sinagoga di Pisa, durante il settimo giorno della festa ebraica di Chanucchà, il professor Rino Casella, docente dell’Università di Pisa interrotto e aggredito a lezione lo scorso Settembre da un gruppo di attivisti pro Palestina. A conferirgli il riconoscimento è stata la sezione toscana del Benè Berith, storica organizzazione ebraica internazionale intitolata al Rabbino Isidoro Kahn, da sempre impegnata nella lotta contro antisemitismo e razzismo.

La motivazione è netta: "solidarietà e gratitudine, per essersi opposto alla prepotenza estremista ed intollerante, difendendo la neutralità dell'istituzione Universitaria, la dignità della funzione docente e il diritto allo studio degli studenti". Il premio consiste in un’opera policroma raffigurante l’ingresso del complesso ebraico de "La Piccola Gerusalemme" di Pitigliano, in provincia di Grosseto.

La cerimonia, raccolta e intensa, si è tenuta nel tempio ebraico pisano, in un giorno simbolico per la comunità