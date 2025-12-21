Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 16:25 METEO:PISA13°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
domenica 21 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Nedelin da record alla Maratona di Pisa Premio a Casella nella sinagoga pisana “Non era il vero Pisa”: la risposta dopo Lecce Tramoni illude, Moreo salva, 2-2 col Cagliari
corriere tv
Realizzato in Cina un pupazzo di neve alto quasi 20 metri: il timelapse lungo 11 giorni della sua costruzione
Realizzato in Cina un pupazzo di neve alto quasi 20 metri: il timelapse lungo 11 giorni della sua costruzione

Attualità domenica 21 dicembre 2025 ore 15:05

Premio a Casella nella sinagoga pisana

Condividi

Il docente aggredito da estremisti pro Palestina riceve un riconoscimento da Benè Berith per la difesa dei valori accademici e civili



PISA — È stato premiato nella sinagoga di Pisa, durante il settimo giorno della festa ebraica di Chanucchà, il professor Rino Casella, docente dell’Università di Pisa interrotto e aggredito a lezione lo scorso Settembre da un gruppo di attivisti pro Palestina. A conferirgli il riconoscimento è stata la sezione toscana del Benè Berith, storica organizzazione ebraica internazionale intitolata al Rabbino Isidoro Kahn, da sempre impegnata nella lotta contro antisemitismo e razzismo.

La motivazione è netta: "solidarietà e gratitudine, per essersi opposto alla prepotenza estremista ed intollerante, difendendo la neutralità dell'istituzione Universitaria, la dignità della funzione docente e il diritto allo studio degli studenti". Il premio consiste in un’opera policroma raffigurante l’ingresso del complesso ebraico de "La Piccola Gerusalemme" di Pitigliano, in provincia di Grosseto.

La cerimonia, raccolta e intensa, si è tenuta nel tempio ebraico pisano, in un giorno simbolico per la comunità

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Scuffet, Meister e Højholt in visita al Centro Diurno e alla RSA Umberto Viale. Un pomeriggio di sorrisi, musica e vicinanza
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

new
Franco Cambi

PAGINE ALLEGRE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Sport

Nedelin da record alla Maratona di Pisa

Attualità

Premio a Casella nella sinagoga pisana

Pisa Sporting Club

“Non era il vero Pisa”: la risposta dopo Lecce

Pisa Sporting Club

Tramoni illude, Moreo salva, 2-2 col Cagliari