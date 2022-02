"Uno studio di fattibilità per la linea veloce"

Il consigliere regionale Diego Petrucci: "Il potenziamento é atteso da anni. Organizzeró un tavolo ma intanto si stanzino i soldi"

PISA — “Si stanzino soldi per lo studio di fattibilità della linea veloce Pisa-Firenze”. Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, che in una nota annuncia un tavolo sul tema.

“Nelle prossime settimane - scrive Petrucci- mi farò carico di organizzare un convegno per cercare di mettere allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati per la realizzazione della linea veloce Pisa-Firenze: Regione, Comuni, Rfi, coinvolgendo anche i parlamentari toscani. Intanto, però si stanzino i soldi per lo studio di fattibilità. Siamo tutti d’accordo che il potenziamento del collegamento Pisa-Firenze è fondamentale e atteso da anni, ma senza uno studio di fattibilità tecnico-economica parliamo del nulla".

Secondo il consigliere “Potenziare la linea ferroviaria e renderla veloce per collegare Pisa e la costa a Firenze, e viceversa, è fondamentale per i flussi turistici e commerciali, e per gli spostamenti dei pendolari. In vista, poi, degli sviluppi che ci saranno con la Darsena Europa, che sarà il grande porto della Toscana, e in vista dell’ampliamento dell’aeroporto Galilei di Pisa".