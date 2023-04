Giani, "Cerrai esempio di uomo di comunità"

Il presidente della Regione ricorda l'impegno e la vita di Mario Cerrai, scomparso di recente: "Uomo buono e grande sportivo, una perdita per tutti"

PISA — Anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani, arrivano parole in memoria di Mario Cerrai, ex vigile del fuoco e consigliere anziano del Gioco del Ponte, scomparso pochi giorni fa.

"Pisa e l’intera Toscana perdono un uomo buono, impegnato nello sport e nel sociale, dedito al volontariato e allo sport - ha detto Giani - Mario Cerrai è stato l’esempio di come si dovrebbe far parte di una comunità. Non è stato solo una persona leale e generosa, ma anche uno sportivo di primo piano, campione italiano di lotta, prima di dedicarsi all’attività di dirigente sportivo e alla salvaguardia e alla diffusione del Gioco del Ponte".

Cerrai, oltre a essere stato campione italiano assoluto di lotta, è stato infatti anche presidente del Comitato toscano della Fijlkam, la federazione italiana di judo, lotta, karate ed arti marziali.

"Ha dedicato gran parte della sua esistenza agli altri - ha concluso - per questo lo piangiamo e per questo esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità pisana".