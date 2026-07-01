Giorgio Bargiani premiato tra i migliori d'Europa

Il bartender pisano del Connaught Bar di Londra ha ricevuto ad Amsterdam l'Altos Bartenders' Bartender, votato dai colleghi europei.

PISA — Un nuovo riconoscimento internazionale per Giorgio Bargiani, bartender pisano e vicedirettore della mixology del Connaught Bar di Londra, uno dei locali più premiati al mondo. Bargiani ha ricevuto ad Amsterdam l'Altos Bartenders' Bartender, premio assegnato nell'ambito della prima edizione europea dei World's 50 Best Bars.

Pisano di nascita e cresciuto tra le attività della famiglia materna Bini e quelle della parte paterna, tra cui la storica spaghetteria Alle Bandierine, Bargiani vive a Londra da dodici anni. Il suo percorso nell'hôtellerie di lusso lo ha portato a diventare una figura di riferimento nel mondo della miscelazione internazionale. Lo scorso anno era stato anche tra i vincitori della 19esima edizione di "Pisani si nasce... pisani si diventa".

Il riconoscimento ricevuto in Olanda ha un valore particolare perché viene attribuito dagli stessi bartender presenti nella classifica dei 50 Best Bars europei. Il premio non guarda soltanto alla qualità tecnica, ma anche alla capacità di rappresentare la professione, creare legami positivi nel settore e contribuire alla crescita della comunità internazionale del bar.

Al Connaught Bar, Bargiani lavora dal 2014. È entrato come bar back ed è cresciuto fino al ruolo di vicedirettore della mixology, sotto la guida di Agostino Perrone, direttore della mixology dal 2008. Il locale londinese si è piazzato al decimo posto nella classifica europea e ha ottenuto anche il riconoscimento di miglior bar del Regno Unito.

Nel corso della sua carriera Bargiani si è distinto per l'attenzione all'accoglienza, la cura del servizio e la creatività nella costruzione dei cocktail. È stato testimonial e partner di marchi del lusso e ha anche creato una propria linea di bicchieri da cocktail con il marchio internazionale NUDE.

"Sono profondamente lusingato da questo premio. Più che mai mi fa sentire parte integrante di questa grandissima comunità e squadra che è l’industria internazionale del bar. Ringrazio infinitamente amici e colleghi per tutto il loro sostegno lungo il mio percorso. Questa è anche e soprattutto un’occasione che mette in risalto gli influssi positivi e le connessioni che costruiamo giorno dopo giorno nel nostro lavoro, e mi auguro che questa rimanga la strada maestra della nostra professione", ha detto Bargiani.

Il premio Altos Bartenders' Bartender è stato introdotto da The World's 50 Best Bars nel 2017. Bargiani è il vincitore dell'edizione inaugurale europea di Europe's 50 Best Bars, celebrata nel Giugno 2026 ad Amsterdam.