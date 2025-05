Giornata della luce, Stem Up incontra le scuole

Al Museo degli Strumenti di Fisica e al Dipartimento di Fisica, il 16 Maggio dalle 9,30 alle 19,30 laboratori e incontri scientifici per le scuole.

PISA — Formazione, orientamento e laboratori scientifici. Il 16 Maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Luce, Stem Up, in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, organizza una giornata di laboratori e incontri per conoscere diverse forme di luce, le loro applicazioni e gli impatti socio-economici.

Un’occasione per far conoscere agli studenti e alle studentesse delle scuole l’importanza della luce e il ruolo fondamentale che svolge nella scienza, nella cultura e nell’arte, nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile, e in altri campi quali la medicina, le comunicazioni e l’energia. La Giornata Internazionale della Luce si è celebrata per la prima volta il 16 Maggio 2015, anniversario della prima operazione di successo del laser, nel 1960, da parte del fisico e ingegnere Theodore Maiman.

Questo giorno è un invito a rafforzare la cooperazione scientifica e sfruttare il suo potenziale per favorire la pace e lo sviluppo sostenibile. Ed è per questo che Stem Up, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, vinto nei mesi scorsi da Aforisma Impresa Sociale, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, Teaching and Learning Center dell'Università di Torino, CNA Pisa, Kalliope e 15 partner scolastici dislocati tra Nord e Centro Italia, ha voluto fortemente organizzare un evento, dalla mattina alla sera, dedicato appositamente alle nuove generazioni.