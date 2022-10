Il gran galà delle imprese ne premia 19

L'evento di Confesercenti, giunto alla quarta edizione, premia le imprese associate che hanno raggiunto dai 10 fino ai 50 anni di attività

PISA — 19 imprese della provincia di Pisa sono state premiate in occasione del Gran Galà di Confesercenti Toscana Nord che si è svolto al Pisa Tower Plaza. Un appuntamento ormai tradizionale nel quale si premiano le imprese associate che hanno raggiunto dai 10 fino ai 50 anni di attività.

Presenti i vertici regionali di Confesercenti con il presidente Nico Gronchi ed il direttore Massimo Biagioni, mentre Toscana Nord era rappresentata dal presidente Alessio Lucarotti e dal direttore generale Miria Paolicchi; per la provincia i presidenti area pisana Luigi Micheletti, Monti Pisani Laura Grassi, Pontedera Valentina Aurilio, il responsabile Simone Romoli ed il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto.

Ricco anche il parterre degli ospiti istituzionali; dalla neo senatrice Ylenia Zambito al presidente del consiglio comunale Antonio Mazzeo, dall’assessore regionale Alessandra Nardini al presidente della Provincia Massimiliano Angori, dal presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini al segretario generale Cristina Martelli, oltre ai sindaci di Pisa Michele Conti, di Pontedera Matteo Franconi ed agli assessori di molti altri comuni.

"L’idea del Gran Galà Confesercenti nasce nel 2018 – ha spiegato il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti - con una particolare edizione 'zero' quando, dopo il devastante incendio del Monte Serra, decidemmo di organizzare due cene di solidarietà a sostegno di ristoranti associati rimasti parzialmente isolati per la chiusura della strada. Il successo dette la spinta a trasformare quella serata in un appuntamento annuale. Questa quarta edizione vuole essere quella della ripartenza definitiva per le nostre imprese anche se nessuno, dopo la pandemia, si immaginava di trovarsi in una crisi economica frutto anche della guerra in Europa. Ma la voglia di andare avanti degli imprenditori è forte – conclude – e merita anche un riconoscimento pubblico. Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor Abc Unipolsai, Banca Popolare di Lajatico, Ford BluBay e Magazzini Mangini ed ai partner tecnici Salumificio Rosi, Tesori di Toscana e Azienda Vinicola Marzocchi”.

Ecco le 19 imprese premiate: Futurline, Edicola La Rosa, 4tourism, Pasticceria Antichi Sapori, Pardini Ergo, Agriturismo Santa Vittoria, Andrea Foglia, Bagno Tritone, Roberto Luppichini, Pizzeria Sm, Pizza, Cecina e… Fantasia, Sonia Sciocchetto, Emporio Armani, Kronos Sport, Anthony Alessandrini, Trattoria La Buca, Libreria Dei Ragazzi, Romagnoli Coiffeuse, Venanzio Fonte, Arcadia.