Il Consiglio regionale premia Gorreri

Targa a Luca Gorreri per la divulgazione su Toscana e San Rossore: ben 30 anni nel Parco e 48 libri tra scienza e storia

PISA — Un riconoscimento alla divulgazione scientifica e culturale legata al territorio. Il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha consegnato una targa al dottor Luca Gorreri per “l'infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale sulla Toscana ed in particolare sul territorio del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli”.

Gorreri è laureato in Scienze Agrarie all’Università di Pisa e lavora da oltre trent’anni nell’Ente Parco, dove oggi è responsabile dell’ufficio gestione faunistica e attività agricole. Nel suo percorso si è occupato di agricoltura di qualità, agricoltura 4.0, micologia, ornitologia, fauna e altri ambiti legati al rapporto tra uomo e natura.

Il riconoscimento premia anche un’attività editoriale molto ampia: Gorreri è autore o co-autore di 48 volumi, tra testi scientifici e opere divulgative, che spaziano dall’ornitologia alla gestione faunistica, dall’agricoltura ai funghi, fino ai vecchi mestieri rurali, alle mappe storiche, alla mascalcia e alle piante eduli spontanee. Ampio spazio è dedicato anche alla valorizzazione delle produzioni tipiche.

Tra i libri a cui è più legato vengono citati “Il Parco visto dal cielo”, per la qualità delle immagini, e “L’oro dei parchi toscani”, dedicato ai prodotti enogastronomici delle aree protette.