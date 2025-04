Il Premio Giovani Imprenditori a otto eccellenze

Ospite d'onore Davide Cassani. Alla Stazione Leopolda la 18esima edizione della kermesse all'insegna delle imprese under 40

PISA — Una serata che ha celebrato il coraggio, la passione e la visione delle nuove generazioni di imprenditori. È questo lo spirito che ha animato la 18ª edizione del Premio Giovani Imprenditori Confcommercio, andata in scena alla Stazione Leopolda di Pisa con una grande partecipazione di pubblico e autorità.

Otto le eccellenze under 40 premiate, selezionate tra le realtà imprenditoriali più innovative e dinamiche della provincia. Tra loro Victoria Viti (Victoria Abbigliamento, San Miniato), Federica Stabile (Giropizza, Ponsacco), Camilla Macchi (Camilla Macchi Estetica, Pontedera), il duo Massimiliano Susini e Maria Loconte (Bono da Morì, Pisa), Emiliano Cangu (consulente finanziario, Pomarance), Alberto Giovannini (Led Mansion, Calcinaia), Luca Lotti (Atc2 Service Games, San Miniato) ed Erika Fontanelli (Intergomma Service 4, Pisa), a cui è andato il premio speciale “Dream of the Year” dedicato alla memoria di Gianluca Soldani, ideatore della manifestazione.

L’evento, organizzato da Confcommercio Pisa con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il patrocinio delle istituzioni locali, ha avuto come ospite d’onore Davide Cassani. L’ex ciclista e commentatore sportivo ha emozionato il pubblico con il suo intervento sulla leadership e il valore della fiducia: “Il ciclismo è uno sport individuale, ma senza squadra non si arriva al traguardo. Così è anche nel mondo dell’impresa”.

Tra le autorità presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha sottolineato come la città “sia da sempre un terreno fertile per l’innovazione e l’imprenditorialità giovanile”, e Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, che ha ribadito “l’impegno a sostenere chi sceglie di fare impresa in un contesto complesso come quello attuale”.

A fare gli onori di casa, il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che ha definito i giovani imprenditori “l’ossatura dell’economia di domani”. Sulla stessa linea Francesco Ciampi, presidente dei Giovani Imprenditori, per cui “il successo è sempre il frutto di un lavoro collettivo”.

Nel corso della serata è stata anche premiata Francesca Paoli, vincitrice del Premio di Laurea Confcommercio Pisa con una tesi sulla valutazione d’azienda. Menzioni speciali per altri quattro studenti, e un riconoscimento alla giovane Linda D’Alloro per il suo approfondimento sulle Pmi e i rapporti con l’Unione Europea.