"Il turismo tiene ma si prenota all'ultimo minuto"

Turismo a Pisa, tra incognite internazionali e svolta green. Romanelli (Federalberghi): "Presenze okay, ma ormai si naviga a vista"

PISA — Il turismo all'ombra della Torre tiene il passo, ma l'incertezza geopolitica ed economica globale costringe gli albergatori pisani a una gestione "giorno per giorno". A margine della presentazione del nuovo progetto di economia circolare sviluppato da Federalberghi Toscana insieme alla Scuola Superiore Sant'Anna, abbiamo fatto il punto della situazione per Qui News Pisa con Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Pisa.

Presidente Romanelli, partiamo dallo stato di salute del settore. Che stagione si prospetta per Pisa?

"La situazione del turismo a Pisa è buona, ma non buonissima. Le presenze reggono e i dati del nostro osservatorio ci confermano un leggero aumento. Siamo sicuri che, alla fine, Pisa il suo lavoro a casa lo porterà sempre. Il vero problema è che oggi non abbiamo la possibilità di fare programmazione. La situazione internazionale ha spinto i turisti a prenotare molto sottodata: dobbiamo essere costantemente pronti e attenti".

Un cambio di rotta evidente rispetto al recente passato. Cosa è cambiato rispetto al post-Covid?

"Se pensiamo a come ci eravamo ripresi subito dopo la pandemia – ormai sei anni fa – eravamo riusciti a raggiungere un "giro di boa" importante, con prenotazioni che arrivavano con largo anticipo, anche oltre i 90 giorni. Quello permetteva agli operatori di programmare il lavoro e i flussi. Ora, purtroppo, l'incertezza internazionale e l'impennata dei costi dei carburanti, che impatta pesantemente sia sui voli aerei sia sui trasporti navali (penso ad esempio al calo dei collegamenti con l'Elba), hanno bloccato tutto. Le persone aspettano l'ultimissimo momento. E quando dico ultimissimo, intendo letteralmente: oggi per oggi, o oggi per domani".

Tra l'altro, si nota come non ci sia più la convenienza di un tempo a prenotare con mesi di anticipo. Sembra quasi che i prezzi restino alti per coprirsi da futuri aumenti...

"È esattamente così, ed è una conseguenza diretta dei continui rincari che abbiamo subito, a partire dai costi energetici fino ai carburanti. Ormai è molto più facile trovare un'offerta vantaggiosa con un last minute piuttosto che prenotando a lungo termine. Tutto questo si riconduce sempre alla totale impossibilità di programmare a monte, che costringe a rincorrere l'ultimo minuto".

Quali sono le ripercussioni concrete di questo "navigare a vista" sull'attività degli albergatori pisani?

"È una reazione a catena: quando non puoi pianificare il lavoro, non puoi programmare nemmeno gli investimenti sulle strutture. C'è sempre il timore di non sapere se a fine mese si riuscirà a raggiungere il budget o il fatturato previsto. La Toscana, per fortuna, non ha mai avuto problemi di appeal o di presenze, quindi è soprattutto una questione di tempo e di saper aspettare. L'auspicio è che questo clima di forte instabilità internazionale finisca presto, permettendo alle persone di tornare a viaggiare con serenità e a pianificare le vacanze con la testa leggera".

Oggi però presentate anche un'iniziativa importante legata alla sostenibilità. Di cosa si tratta?

"Sì, presentiamo un grande progetto di Federalberghi Toscana in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, focalizzato sull'economia circolare e sull'impatto delle strutture ricettive nell'utilizzo di energie rinnovabili. I dati emersi sono davvero molto interessanti. La strada da fare è ancora lunga e c'è tanto lavoro da fare, ma sono assolutamente convinto che la direzione intrapresa sia quella giusta per il futuro delle nostre strutture".