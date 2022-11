In Provincia altri 225 nuovi casi Covid

Nel bollettino di oggi, sabato 5 Novembre, leggero aumento di nuove positività. In Toscana registrati altri 8 decessi, nessuno dei quali nel Pisano

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa sono stati segnalati 225 nuovi casi Covid, 19 in più rispetto alla giornata di ieri.

In Toscana sono stati effettuati 8.911 test, di cui 1.039 test molecolari e 7.872 test rapidi.

Complessivamente, i ricoverati per Covid sono 425 (15 in meno rispetto a ieri), dei quali 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati 8 nuovi decessi, nessuno dei quali però relativo a persone residenti in Provincia di Pisa.