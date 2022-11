In Provincia oltre 160 nuovi casi e nessun decesso

Nel bollettino Covid di oggi, domenica 13 Novembre, con poco meno di 8mila tamponi eseguiti in 24 ore. A Pisa 34 nuove positività, a Cascina 17

PISA — In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono stati individuati 165 nuovi casi Covid, ben 64 in meno rispetto al bollettino relativo alle 24 ore precedenti.

In Toscana sono stati effettuati 7.928 test, dei quali 963 tamponi molecolari e 6.965 test rapidi.

Questa è la ripartizione delle nuove positività per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:

Area pisana, 81 casi: Crespina Lorenzana 4, San Giuliano Terme 16, Vecchiano 6, Cascina 17, Pisa 34, Vicopisano 3, Calci 1.

Valdera, 50 casi: Ponsacco 16, Palaia 4, Calcinaia 10, Peccioli 3, Santa Maria a Monte 5, Capannoli 2, Terricciola 1, Pontedera 6, Casciana Terme Lari 2, Bientina 1.

Alta Valdicecina, 14 casi: Casale Marittimo 2, Riparbella 2, Montecatini Val di Cecina 1, Castellina Marittima 1, Volterra 5, Montescudaio 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Pomarance 1.

Comprensorio del cuoio, 20 casi: Montopoli in Val d'Arno 5, Santa Croce sull'Arno 6, San Miniato 8, Castelfranco di Sotto 1.

Complessivamente, i ricoverati per Covid in Toscana sono 404 (3 in meno rispetto a ieri), dei quali 16 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati due nuovi decessi, nessuno dei quali relativo a persone residenti in Provincia di Pisa.