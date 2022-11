Covid, nel Pisano un decesso e altri 229 contagi

Bansky, il murale sul palazzo distrutto di Borodyanka, in Ucraina

I dati, aggiornati alle ultime ventiquattro ore, emergono dal bollettino che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa si sono registrati 229 nuovi casi di Covid e si è verificato un decesso riconducibile al virus. E' quanto emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia.

Tra ieri e oggi in Toscana sono state accertate 1868 nuove positività: 293 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.575 con test rapido. Il bollettino sanitario segnala purtroppo anche 5 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana, uno dei quali relativo a una persona residente in provincia di Pisa.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 948 tamponi molecolari e 7.824 tamponi antigenici rapidi: di questi il 21,3% è risultato positivo. Sono invece 2.122 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'88% di questi è risultato positivo.