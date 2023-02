In Provincia più di 20 nuovi casi Covid

Nel bollettino di oggi, domenica 12 Febbraio, sono state individuate 169 nuove positività in tutta la Toscana. Un nuovo decesso nel Pisano

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati rilevati 23 nuovi casi Covid, che portano a 185.638 le positività dall'inizio dell'emergenza nei Comuni del Pisano.

Sono invece 169 i nuovi casi Covid registrati tra ieri e oggi in Toscana: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 114 con test rapido.

Al momento, pertanto, in Toscana risultano 21.358 positivi, -11,3% rispetto a ieri. Tra questi, 166 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 10 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Infine, si registra un nuovo decesso di una donna di 87 anni, avvenuta proprio in Provincia di Pisa.

