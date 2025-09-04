Cori fascisti, interrogazione di Zambito

​Sul blitz degli ultras romanisti in piazza dei Miracoli, interviene anche la senatrice del Partito Democratico: "Scongiuriamo altri episodi simili".

PISA — Sul blitz della frangia ultras romanista in piazza dei Miracoli, dove sono stati intonati cori fascisti e sugli atteggiamenti ostili e molesti in altri punti della città, interviene anche la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito che ha preparato un'interrogazione parlamentare al Governo.

"Questi episodi - ha sottolineato Zambito - restano un atto grave. Per questo mi sto muovendo così come lo sta facendo la politica cittadina, quella che si rifà ai valori antifascisti e delle libertà democratiche, nei relativi contesti. È comunque una buona notizia che la Digos abbia acquisito le immagini dei fatti per poter procedere con i dovuti passaggi che interesseranno la Procura".

Secondo la senatrice, nel momento dell'emergenza la situazione è stata ben gestita, "ma rimane il fatto - ha aggiunto - di scongiurare nei prossimi appuntamenti episodi del genere che interessano un luogo sacro, di altissimo valore storico architettonico, culturale ed artistico. Da questo punto di vista sono incoraggianti le parole del Questore di Pisa rilasciate ai media. Invece è assordante il silenzio del sindaco Conti".