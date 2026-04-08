La città rende omaggio a Lamberto Maffei

Il 9 e 10 Aprile la città rende omaggio allo scienziato nel giorno dei 90 anni tra neuroscienze, arte, pensiero e ricerca italiana

PISA — Due giornate per celebrare uno dei nomi più autorevoli della scienza italiana. Pisa rende omaggio a Lamberto Maffei il 9 e 10 Aprile 2026, in occasione del suo novantesimo compleanno, con un programma che unisce ricerca, cultura e riflessione pubblica sulla sua eredità scientifica e civile.

Scienziato di fama internazionale, Maffei è considerato una figura centrale nello sviluppo delle neuroscienze in Italia. Nato a Grosseto e cresciuto a Lucca, si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e ha dedicato la sua vita allo studio del cervello, con un contributo decisivo alla comprensione del sistema visivo, dei meccanismi della percezione e delle loro ricadute scientifiche e cliniche.

Il suo nome è legato anche alla nascita e alla guida dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, di cui è stato il primo direttore. In quel ruolo ha promosso una visione interdisciplinare della ricerca, fondata sull’incontro tra biologia, matematica, tecnologia e informatica, ma anche su un’idea precisa di laboratorio come comunità di persone, competenze e futuro. Un approccio riassunto in una frase che viene indicata come emblematica del suo pensiero: "abbiamo pensato al futuro, non a noi".

Le celebrazioni sono organizzate congiuntamente dall’Istituto di Neuroscienze del Cnr, dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Università di Pisa. L’iniziativa riunirà colleghi, ex allievi e amici in un omaggio che guarda non solo al percorso accademico di Maffei, ma anche alla sua capacità di tenere insieme scienza, società e cultura.

Giovedì 9 Aprile, all’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, è in programma un simposio scientifico internazionale dedicato ai contributi portati da Maffei nel campo delle neuroscienze. Venerdì 10 Aprile, invece, la Scuola Normale ospiterà una seconda giornata centrata sul rapporto tra arte e cervello e sulla sua attività di scrittore e pensatore.

Accanto alla ricerca, infatti, Maffei ha saputo portare il pensiero scientifico anche fuori dai laboratori, attraverso saggi e interventi rivolti al grande pubblico. Nei testi e nelle riflessioni che hanno accompagnato il suo percorso tornano parole chiave come "meraviglia", "lentezza", "parola" e "ribellione della ragione", elementi che hanno segnato il suo modo di interpretare il ruolo della conoscenza nel presente.