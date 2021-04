La Regione cofinanzia il Parco di Cisanello

Contributo di 368.000 euro nell'ambito del programma di forestazione urbana "Toscana Carbon neutral". Soddisfazione dell'assessore Latrofa

PISA — Il Comune di Pisa, essendo uno dei 63 comuni toscani che presentano maggiore criticità in relazione ai livelli di qualità dell'aria, ha avuto l'opportunità partecipare al Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano denominato "Toscana Carbon Neutral". Presentato il progetto del Parco Urbano di Cisanello con un investimento per 792mila euro, il Comune di Pisa ha attenuto dalla Regione Toscana un cofinanziamento di 368mila euro risultando secondo in graduatoria.

"Dopo il grande risultato sulla navigabilità dell'Arno - ha commentato l'assessore comunale con delega per parchi e verde pubblico, Raffaele Latrofa -, ennesimo finanziamento intercettato. Secondi arrivati su 53 progetti! Il progetto del Parco Urbano è sempre più realtà! Dopo anni e anni di bei discorsi si concretizza in tempi brevissimi la nostra visione di città: noi stiamo realizzando un parco bellissimo. Ringrazio tutti i componenti dell'ufficio diretto dall'Arch. Daole per l'ennesimo successo raggiunto".

Il bando prevedeva, quali criteri di valutazione, la capacità di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti, la progettazione e cantierabilità del progetto, la vicinanza della piantumazione alla sorgente emissiva e il livello di cofinanziamento da parte del soggetto proponente.