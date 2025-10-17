Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 17 ottobre 2025
Studenti cinesi in America

Attualità venerdì 17 ottobre 2025 ore 17:30

L’agroecologia contro il cambiamento climatico

Lo studio ha revisionato 16mila pubblicazioni scientifiche per valutare gli effetti di strategie multiple rispetto a quelle agricole convenzionali



PISA — Le pratiche agroecologiche sono preziose alleate per mitigare il cambiamento climatico. È quanto emerge da uno studio coordinato dall’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista "Agronomy for Sustainable Development".

Lo studio, frutto di una collaborazione del Gruppo di Agroecologia della Scuola Superiore Sant’Anna con il Centro per l'agroecologia vivente e i sistemi alimentari dell’Isara di Lione, ha preso in esame oltre 16mila pubblicazioni scientifiche per valutare gli effetti dell’applicazione combinata di due o più pratiche agroecologiche rispetto alle controparti in agricoltura convenzionale. Da questo imponente lavoro di revisione risulta che le pratiche agricole agroecologiche contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare alla riduzione delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, protossido di azoto e metano) e all’aumento del sequestro di carbonio.

“Questo lavoro evidenzia che l’adozione combinata di pratiche agroecologiche può ridurre in modo significativo l’impatto dei cambiamenti climatici”, ha commentato Paolo Barberi, professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna e coordinatore dello studio. Del resto l’agroecologia è una scienza che applica i principi dell'ecologia ai sistemi agroalimentari, per creare agroecosistemi e filiere più sostenibili, resilienti ed equi.

Il professor Paolo Barberi

Lo studio congiunto di Isara e della Scuola Superiore Sant’Anna ha analizzato alcune delle principali pratiche agricole come la riduzione della lavorazione del terreno, l’uso di colture di copertura, la gestione dei residui colturali, la fertilizzazione del terreno e la rotazione delle colture. I risultati hanno evidenziato che le pratiche agroecologiche hanno un impatto minore sui cambiamenti climatici e producono risultati più positivi rispetto ai metodi convenzionali. In particolare, il dato scientificamente più rilevante è stato il maggiore sequestro di carbonio. Sarà importante approfondire le analisi, includendo informazioni sulle colture precedenti e sugli avvicendamenti colturali, e valutare meglio la portata degli effetti positivi e negativi, in particolare quelli legati all’uso di fertilizzanti organici e alle emissioni di metano” ha concluso il prof Barberi.

Seguici su google news

Tag
