giovedì 18 settembre 2025
Sant'Anna, borse di studio per allievi palestinesi Melatonina per bambini, uno studio innovativo Arriva il primo master in Robotica riabilitativa M5S, "Appoggio allo sciopero Cgil per Gaza"
Elezioni giovedì 18 settembre 2025 ore 11:00

M5S, "Appoggio allo sciopero Cgil per Gaza"

Irene Galletti e Fausto Bosco

I candidati Fausto Bosco e Irene Galletti esprimono il proprio sostegno al sindacato: "Un atto di coraggio e responsabilità dei lavoratori"



PISA —  “Le rivendicazioni avanzate dalla CGIL Toscana rappresentano un atto di coraggio e di responsabilità di lavoratrici e lavoratori di fronte alla tragedia che si consuma a Gaza. Come candidato del Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione di Pisa – dichiara Fausto Bosco – condivido pienamente la scelta dello sciopero generale e faccio mie le richieste indirizzate al Governo: il riconoscimento dello Stato Palestinese, l’applicazione di sanzioni nei confronti del governo israeliano, la garanzia di sicurezza per l’equipaggio della Global Sumud Flotilla e l’apertura immediata di un corridoio umanitario per la popolazione civile. Non è più accettabile l’indifferenza delle istituzioni italiane ed europee davanti al massacro in corso.”

Bosco aggiunge: “La priorità della politica deve essere quella di fermare il genocidio in atto e di sostenere, con atti concreti, il diritto del popolo palestinese a vivere in libertà, dignità e sicurezza.”

A margine si sottolinea che anche Irene Galletti, Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio di Pisa, ha espresso il proprio sostegno alle rivendicazioni promosse dalla CGIL, ribadendo la sua vicinanza al popolo palestinese e la condanna di ogni massacro di civili a Gaza e ribadendo le sue azioni istituzionali in Consiglio Regionale in favore del riconoscimento della Palestina e per l’interruzione dei rapporti con il governo israeliano.

