M5S, "Appoggio allo sciopero Cgil per Gaza"

I candidati Fausto Bosco e Irene Galletti esprimono il proprio sostegno al sindacato: "Un atto di coraggio e responsabilità dei lavoratori"

PISA — “Le rivendicazioni avanzate dalla CGIL Toscana rappresentano un atto di coraggio e di responsabilità di lavoratrici e lavoratori di fronte alla tragedia che si consuma a Gaza. Come candidato del Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione di Pisa – dichiara Fausto Bosco – condivido pienamente la scelta dello sciopero generale e faccio mie le richieste indirizzate al Governo: il riconoscimento dello Stato Palestinese, l’applicazione di sanzioni nei confronti del governo israeliano, la garanzia di sicurezza per l’equipaggio della Global Sumud Flotilla e l’apertura immediata di un corridoio umanitario per la popolazione civile. Non è più accettabile l’indifferenza delle istituzioni italiane ed europee davanti al massacro in corso.”

Bosco aggiunge: “La priorità della politica deve essere quella di fermare il genocidio in atto e di sostenere, con atti concreti, il diritto del popolo palestinese a vivere in libertà, dignità e sicurezza.”

A margine si sottolinea che anche Irene Galletti, Coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio di Pisa, ha espresso il proprio sostegno alle rivendicazioni promosse dalla CGIL, ribadendo la sua vicinanza al popolo palestinese e la condanna di ogni massacro di civili a Gaza e ribadendo le sue azioni istituzionali in Consiglio Regionale in favore del riconoscimento della Palestina e per l’interruzione dei rapporti con il governo israeliano.