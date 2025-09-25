Manganiello per il derby con la Fiorentina

Sarà il fischietto piemontese a dirigere Pisa-Fiorentina: 10 precedenti con i nerazzurri. E' l'arbitro della prima spiegazione Var in Como-Lazio

PISA — Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il derby Pisa-Fiorentina, in programma domenica all’Arena. Lo ha ufficializzato l’AIA con le designazioni per la quinta giornata di Serie A. Manganiello sarà affiancato da Rossi M. e Monaco come assistenti, con Zufferli nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Pezzuto, già arbitro di Torino-Pisa, mentre l’A-VAR sarà Maresca.

Manganiello è l'arbitro della prima spiegazione Var in Como-Lazio e ha alle spalle 112 partite dirette in Serie A. I precedenti con il Pisa sono dieci: due vittorie nerazzurre, due sconfitte e ben sei pareggi. L’ultima volta che ha incrociato i nerazzurri risale alla prima giornata dello scorso campionato, con il 2-2 in casa contro lo Spezia.