Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:07 METEO:PISA14°18°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 25 settembre 2025
Tutti i titoli:
Manganiello per il derby con la Fiorentina Conte, "Prima dei CPR, recuperate i soldi" Polemica sul no a incontro coi disabili Corsi di primo soccorso per genitori
corriere tv
L'infortunio di Alcaraz All'Apt 500 di Tokyo: si accascia e si tiene la caviglia
L'infortunio di Alcaraz All'Apt 500 di Tokyo: si accascia e si tiene la caviglia

Pisa Sporting Club giovedì 25 settembre 2025 ore 13:07

Manganiello per il derby con la Fiorentina

Condividi

Sarà il fischietto piemontese a dirigere Pisa-Fiorentina: 10 precedenti con i nerazzurri. E' l'arbitro della prima spiegazione Var in Como-Lazio



PISA — Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il derby Pisa-Fiorentina, in programma domenica all’Arena. Lo ha ufficializzato l’AIA con le designazioni per la quinta giornata di Serie A. Manganiello sarà affiancato da Rossi M. e Monaco come assistenti, con Zufferli nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Pezzuto, già arbitro di Torino-Pisa, mentre l’A-VAR sarà Maresca.

Manganiello è l'arbitro della prima spiegazione Var in Como-Lazio e ha alle spalle 112 partite dirette in Serie A. I precedenti con il Pisa sono dieci: due vittorie nerazzurre, due sconfitte e ben sei pareggi. L’ultima volta che ha incrociato i nerazzurri risale alla prima giornata dello scorso campionato, con il 2-2 in casa contro lo Spezia.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Le difficoltà dei 143 tifosi nerazzurri presenti al Maradona. Il racconto di una trasferta surreale da parte della tifosa Sabrina Pavolettoni
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Manganiello per il derby con la Fiorentina

Elezioni

Conte, "Prima dei CPR, recuperate i soldi"

Politica

Polemica sul no a incontro coi disabili

Attualità

Corsi di primo soccorso per genitori