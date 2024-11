Pisa Marathon: dalla Calabria alla Torre Pendente

I festeggiamenti cominceranno il 7 dicembre a Reggio Calabria. Domenica 15 dicembre a Pisa Maratona, Pisanina Mezza Maratona e 4Miglia Family Run

PISA — La 25a Maratona di Pisa si avvicina e, per il secondo anno consecutivo, l'Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria ha dato vita a una celebrazione speciale della corsa, guidata dal Prof. Adriano Sudano, docente di Scienze Motorie. L’iniziativa si svolgerà sabato 7 dicembre al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria, dove oltre cento tra studenti, docenti e familiari hanno partecipato alla 4 Miglia Family Run, evento che si svolge in contemporanea con la Maratona di Pisa.

La prima edizione e il successo dell’iniziativa. Nel 2023, il Prof. Sudano aveva lanciato l’idea di correre la 4 Miglia Family Run a distanza, portando Pisa simbolicamente lungo il “chilometro più bello d’Italia”. Quest'anno l'iniziativa ha raccolto ancora più partecipanti, con il supporto degli studenti, dei loro familiari e del personale scolastico. “Quando ho riproposto questa attività per l’anno scolastico in corso, il riscontro è stato immediatamente positivo,” ha affermato Sudano. L'entusiasmo degli studenti ha spinto il professore a includere anche i ragazzi della scuola primaria, per i quali sono stati previsti allenamenti specifici.

Valori sportivi e inclusività. L’evento non è solo una competizione, ma anche un’opportunità per trasmettere ai giovani i valori della sportività e della crescita personale. “Mi fa piacere vedere che il seme gettato l'anno scorso ha dato frutti,” ha commentato Sudano. Per rendere la corsa più inclusiva, sono stati inseriti due pacemaker, che hanno guidato i partecipanti alla camminata e al fitwalking. Al termine, il preside dell’istituto ha consegnato le medaglie, in una cerimonia simbolica per tutti i partecipanti.

Un legame tra Reggio Calabria e Pisa. Oltre alla corsa, gli studenti hanno espresso il proprio entusiasmo con disegni e testi che evocano Pisa e la sua iconica Torre Pendente. “Attraverso l’atletica, i ragazzi sognano e immaginano nuovi orizzonti,” ha spiegato il Prof. Sudano, aggiungendo che il progetto comprende anche la visione di film e documentari sull’atletica, per ispirare i ragazzi con storie di successi e fallimenti.

L'appuntamento a Pisa. Domenica 15 dicembre, il Prof. Sudano sarà presente a Pisa per correre la Pisanina Mezza Maratona. “Sono grato agli organizzatori per aver rinnovato il legame con la nostra scuola,” ha dichiarato. Simone Ferrisi, Presidente di 1063 SSDARL, ha aggiunto: “Siamo felici di avere una rappresentanza così speciale. Attendiamo con gioia le foto da Reggio Calabria e l'arrivo del Prof. Sudano sotto la Torre di Pisa.”

Le gare e le attrazioni della Maratona di Pisa. Il programma della Maratona di Pisa prevede tre eventi: la maratona di 42,195 km, la Pisanina Mezza Maratona di 21,097 km, entrambe omologate Fidal, e la 4 Miglia Family Run. Inoltre, i partecipanti avranno accesso a convenzioni con musei e attrazioni storiche di Pisa, offrendo un’esperienza unica tra sport e cultura.