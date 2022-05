Il centro estetico compie un anno

Benedetta Rebecca Botrini, 20 anni, festeggiata dai rappresentanti di Confesercenti Toscana Nord per l'attività inaugurata un anno fa a Marina di Pisa

PISA — Ha spento la sua prima candelina dell’attività aperta il 25 Maggio 2021, un brindisi con clienti e amici per Benedetta Rebecca Botrini che proprio un anno fa apriva a Marina di Pisa, in via Barbolani, il suo centro estetico Il Girasole. A festeggiarla anche Confesercenti Toscana Nord, associazione che ha accompagnato Benedetta nel suo percorso di avvio, con il responsabile area pisana Simone Romoli e la presidente del Centro commerciale naturale Simona Rindi.

“L’anno scorso avevamo fatto le congratulazioni a Benedetta – ha ricordato Romoli – per l’entusiasmo con cui aveva coronato il suo obiettivo. Quando apre una nuova impresa è sempre un segnale di speranza per tutta la comunità e per quanto riguarda l’estetica Il Girasole i motivi di soddisfazione erano ancora maggiori. Innanzitutto perché la protagonista di questa nuova avventura imprenditoriale è una giovanissima ragazza di soli 20 anni che si è rimboccata le maniche decisa a portare avanti la sua idea. Questo in un settore che, quando Benedetta ha aperto, viveva ancora le pesanti restrizioni a causa della pandemia".

"Oggi – ha concluso il rappresentante di Confesercenti – siamo a festeggiare il primo anno di attività e quindi la vittoria di questa idea imprenditoriale. Non possiamo che congratularci con la giovane titolare e augurarle ancora tanti anni di lavoro e di soddisfazioni. Confesercenti e il Ccn di Marina saranno sempre al suo fianco”.