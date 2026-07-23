Marina, riapre storica sede del 118 sul litorale

Inaugurata la nuova base nell'ex Palp. Attiva dal 1° Luglio, garantirà interventi più rapidi durante la stagione estiva sul litorale

PISA — È stata inaugurata questa mattina a Marina di Pisa la nuova base operativa del 118, allestita nei locali dell'ex Palp di via della Repubblica Pisana. Il presidio torna così nella sua sede storica grazie a un intervento di recupero e riqualificazione promosso dal Comune di Pisa, realizzato da Farmacie Comunali Pisa S.p.A. e reso operativo in collaborazione con l'Azienda USL Toscana nord ovest.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Michele Conti, l'assessora alle politiche sociosanitarie Giovanna Bonanno, l'amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa Raffaele Magaldi, la direttrice della Zona distretto pisana dell'Asl Toscana nord ovest Alessandra Di Bugno, il consigliere regionale Diego Petrucci e il consigliere comunale Maurizio Nerini.

La struttura, già operativa dal 1° Luglio, ospita gli equipaggi dell'ambulanza del 118 e rappresenta un presidio stabile per il litorale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento durante le emergenze, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, mentre il sabato e la domenica è garantito 24 ore su 24.

"Con questa inaugurazione riportiamo il presidio del 118 nella sua sede storica, restituendo al litorale e alla città un immobile completamente riqualificato e nuovamente destinato a una funzione sanitaria di grande importanza per il territorio. Pur non essendo il servizio di emergenza territoriale una competenza comunale, come Amministrazione abbiamo ritenuto prioritario creare tutte le condizioni affinché il presidio potesse tornare ad operare a Marina di Pisa. Abbiamo promosso il recupero della struttura, favorito la collaborazione tra Farmacie Comunali Pisa e Azienda USL Toscana nord ovest che ha consentito di mettere gratuitamente a disposizione dell'Azienda sanitaria gli spazi necessari per il presidio del 118. È un risultato concreto che consente di rendere ancora più efficace la presenza del servizio sul nostro litorale, soprattutto nei mesi estivi quando aumentano sensibilmente le presenze rendendo ancora più importante poter contare su un'organizzazione dell'emergenza-urgenza vicina ed efficiente. Questo intervento dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in servizi migliori per cittadini e visitatori, valorizzando al tempo stesso il patrimonio pubblico", ha detto il sindaco Michele Conti.

L'assessora Giovanna Bonanno ha sottolineato l'importanza del presidio per il sistema sanitario territoriale.

"Questo presidio rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari del nostro territorio. Nei mesi estivi il litorale registra un significativo incremento delle presenze e questo rende ancora più importante poter contare su un sistema dell'emergenza-urgenza capace di garantire risposte tempestive. Rafforzare i servizi di prossimità significa migliorare concretamente la tutela della salute dei cittadini e di quanti scelgono il nostro litorale durante la stagione estiva. Questo risultato è il frutto di un efficace lavoro di squadra tra Comune, Farmacie Comunali Pisa e Azienda USL Toscana nord ovest e conferma quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni per costruire servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone", ha aggiunto.

Per la direttrice della Zona distretto pisana dell'Asl Toscana nord ovest, Alessandra Di Bugno, il nuovo presidio si inserisce in una rete sanitaria già presente sul territorio.

"Come Azienda ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale e l'amministratore unico di Farmacie comunali per averci messo a disposizione questi spazi che verranno quindi utilizzati dal nostro servizio 118. Oltre alla rilevanza di questa specifica attività, nota a tutti i cittadini, vorrei evidenziare l'importanza della rete che si sviluppa con gli altri servizi territoriali, in particolare quelli garantiti dalla Casa della Comunità di Marina di Pisa, una struttura aperta sulle 12 ore per 6 giorni su 7 che mette insieme medicina generale, specialistica, assistenza infermieristica anche domiciliare, continuità assistenziale, guardia turistica. Insomma, grazie a questa rete territoriale integrata possiamo offrire davvero risposte adeguate a tutti i bisogni degli utenti del litorale pisano, anche in questo momento di grande affluenza turistica", ha commentato.

Anche l'amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa, Raffaele Magaldi, ha evidenziato il valore dell'intervento.

"La concessione degli spazi di Marina di Pisa all'Azienda USL Toscana nord ovest per il servizio 118 rappresenta un esempio concreto del ruolo che Farmacie Comunali Pisa intende svolgere sul territorio. La nostra azienda non è soltanto una rete di farmacie, ma un presidio pubblico di prossimità, capace di collaborare con le istituzioni e di mettere a disposizione competenze, strutture e servizi per rafforzare la tutela della salute. Il risultato è un esempio concreto di collaborazione istituzionale capace di trasformare un immobile pubblico inutilizzato in un presidio sanitario moderno ed efficiente, rafforzando l'offerta dei servizi sul litorale e rispondendo ad una richiesta sentita dalla cittadinanza", ha detto.

L'intervento di riqualificazione ha interessato l'intero edificio, rimasto inutilizzato per anni, con una completa riorganizzazione degli spazi interni, il rifacimento degli impianti, l'abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi servizi igienici accessibili, il rinnovo delle finiture e l'allestimento degli ambienti destinati agli operatori del 118. L'immobile è stato successivamente concesso gratuitamente all'Azienda USL Toscana nord ovest, che ne cura l'organizzazione e la gestione del servizio.

“Oggi è una bellissima giornata per Pisa e il suo Litorale, a Marina abbiamo inaugurato il nuovo servizio di emergenza-urgenza del 118 che trova casa nella ex Palp. L’avevamo promesso in campagna elettorale nel 2023 e oggi questa promessa è diventata realtà. L’area del Litorale conta circa 10.000 residenti ed arriva ad ospitare, nella stagione estiva, tra le 60.000 e le 80.000 presenze giornaliere. In un contesto del genere, un presidio sanitario attivo h24 e dedicato alle urgenze era una necessità per la tutela di tutti. Il nuovo presidio di emergenza sanitaria 118 trova la sua collocazione presso la sede delle Farmacie Comunali che ha contribuito in modo importante all’apertura del servizio riqualificando la struttura. L'intervento va a colmare una lacuna infrastrutturale per la zona: la vicina Casa di Comunità, pur rappresentando un punto di riferimento primario per la medicina di base e l'assistenza territoriale, è infatti sprovvista di una postazione per le ambulanze. Qui alla ex Palp, invece, trovano collocazione i mezzi di soccorso. Come Fratelli d’Italia abbiamo creduto fortemente in questo progetto e abbiamo portato la questione all'attenzione delle istituzioni competenti. Oggi, grazie all'impegno e alla convergenza di tutte le forze politiche e amministrative possiamo festeggiare questo importante risultato” È quanto dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, a seguito dell’inaugurazione del nuovo 118 a Marina di Pisa.