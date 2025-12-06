Martina Batini trionfa in Coppa del Mondo a Busan

La fiorettista pisana conquista l’oro in Corea nella seconda tappa di Coppa del Mondo: dominio in finale e giornata memorabile

PISA — Martina Batini torna sul tetto del mondo e lo fa con una vittoria che fa risuonare l’Inno di Mameli fino a Busan. La fiorettista pisana, 36 anni, atleta dei Carabinieri, mamma e ingegnere, ha conquistato l’oro nella seconda tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile, riportando in alto lo sport italiano e regalando a Pisa una gioia che mancava da tempo.

Per Batini è la 18ª medaglia in carriera nel circuito e la terza vittoria assoluta, un successo che arriva addirittura otto anni e mezzo dopo l’ultima volta, datata Maggio 2017 al Grand Prix di Shanghai. La sua giornata in Corea è iniziata in salita, con due duelli tiratissimi contro avversarie di casa: prima il 15-14 su Kim, poi un altro 15-14 su Park. Da lì l’azzurra ha preso ritmo, superando Weintraub 15-9 e poi Harvey 15-11, assicurandosi così un posto sul podio.

La semifinale è diventata un derby tricolore con Martina Favaretto, battuta 15-10 in un assalto che ha confermato la crescita della pisana dopo il mancato podio della prima tappa. In finale Batini ha completato l’opera, dominando la giapponese Yuka Ueno per 15-3 e chiudendo una cavalcata perfetta.

Grande giornata anche per Favaretto, terza classificata e già al suo 16° podio in Coppa del Mondo. La veneta ha superato Chan 15-10, Patru 12-7 e poi Stutchbury negli ottavi. Nei quarti ha battuto la giapponese Komaki Kikuchi 15-7, confermando il suo stato di forma prima di arrendersi solo alla compagna di squadra.

Sorrisi anche per Anna Cristino, sesta, fermata in una prova brillante soltanto da Ueno, mentre Irene Bertini ha chiuso 14ª dopo aver eliminato la capitana Arianna Errigo, poi 17ª. Più indietro Tangherlini, Palumbo, Amore, Ferrari, Sinigalia e Grandis, in una tappa che ha comunque confermato la profondità del gruppo italiano.