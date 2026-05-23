Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:45 METEO:PISA16°30°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Domenica 24 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Lutto nel mondo del basket e sul litorale ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Pisa Le pagelle di Lazio-Pisa Moreo, "Sollevato che sia finita, siamo stremati"
corriere tv
SpaceX lancia Starship V3: la partenza del razzo più grande e potente per raggiungere Marte
SpaceX lancia Starship V3: la partenza del razzo più grande e potente per raggiungere Marte

Attualità Domenica 24 Maggio 2026 ore 07:00

Mezzi al lavoro per spianare le spiagge di ghiaia

Condividi

Interventi di riprofilatura entro la fine di Maggio, quindi manutenzione delle scogliere emerse a Giugno e ripascimento della Cella Milano a Luglio



PISA — Estate in arrivo e via ai lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, dove i mezzi sono al lavoro nel tratto da piazza Baleari a piazza Sardegna. L’intervento è stato finanziato dal Comune con il contributo della Regione, per un totale di circa 65mila euro.

I lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia prevedono la riprofilatura delle celle 4, 5, 6 e 7 e termineranno entro la fine di Maggio, in modo da rendere le spiagge accessibili con l’inizio della stagione turistica. Per ridurre i disagi sul lungomare, le attività si svolgeranno con cantieri mobili che procederanno per stati di avanzamento. Durante i giorni festivi e prefestivi, quando è previsto un maggior afflusso di persone sul litorale, le attività saranno interrotte. 

Dopodiché, a Giugno, saranno avviati gli interventi per la manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa a Marina di Pisa, finanziati per un importo di 215mila euro, a metà tra Comune e Regione. In questo caso, i lavori consentiranno di rinforzare le scogliere, riportando la terra e i massi sulla linea di costa in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti, per far fronte alle mareggiate. A Luglio, quindi, sono previsti gli interventi per il ripascimento della Cella Milano, nella zona tra Marina di Pisa e Tirrena, per un importo di 250mila euro, anch'essi divisi tra i due enti.

"Anche quest’anno il Comune interviene in tempo sul litorale per garantire spiagge pienamente fruibili all’avvio della stagione estiva - ha detto il sindaco Michele Conti - parallelamente continuiamo a programmare opere strategiche per la difesa del mare e la salvaguardia degli stabilimenti balneari. Come sempre, tutti gli interventi saranno organizzati in modo da limitare al minimo i disagi, salvaguardando la vivibilità del lungomare e le attività economiche durante tutta la stagione estiva". 

Infine, sempre in tema di sicurezza rivolta ai bagnanti, è di questi giorni l’approvazione della convenzione tra Comune e Croce Rossa Italiana per affidare i presidi di salvamento nel tratto di litorale di Marina di Pisa compreso tra la foce del fiume Arno e piazza Sardegna, per un importo di 30mila euro. Il servizio verrà svolto nei fine settimana dal 20 Giugno al 13 Settembre e festivi, in orario dalle 9 alle 19.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Gara con un Olimpico svuotato tra le contestazioni a Lotito e l'addio al calcio giocato di Pedro e Albiol. Da domani inizia una nuova era
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Lutto nel mondo del basket e sul litorale

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Pisa

Pisa Sporting Club

Le pagelle di Lazio-Pisa

Pisa Sporting Club

Moreo, "Sollevato che sia finita, siamo stremati"