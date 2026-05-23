Mezzi al lavoro per spianare le spiagge di ghiaia

Interventi di riprofilatura entro la fine di Maggio, quindi manutenzione delle scogliere emerse a Giugno e ripascimento della Cella Milano a Luglio

PISA — Estate in arrivo e via ai lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, dove i mezzi sono al lavoro nel tratto da piazza Baleari a piazza Sardegna. L’intervento è stato finanziato dal Comune con il contributo della Regione, per un totale di circa 65mila euro.

I lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia prevedono la riprofilatura delle celle 4, 5, 6 e 7 e termineranno entro la fine di Maggio, in modo da rendere le spiagge accessibili con l’inizio della stagione turistica. Per ridurre i disagi sul lungomare, le attività si svolgeranno con cantieri mobili che procederanno per stati di avanzamento. Durante i giorni festivi e prefestivi, quando è previsto un maggior afflusso di persone sul litorale, le attività saranno interrotte.

Dopodiché, a Giugno, saranno avviati gli interventi per la manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa a Marina di Pisa, finanziati per un importo di 215mila euro, a metà tra Comune e Regione. In questo caso, i lavori consentiranno di rinforzare le scogliere, riportando la terra e i massi sulla linea di costa in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti, per far fronte alle mareggiate. A Luglio, quindi, sono previsti gli interventi per il ripascimento della Cella Milano, nella zona tra Marina di Pisa e Tirrena, per un importo di 250mila euro, anch'essi divisi tra i due enti.

"Anche quest’anno il Comune interviene in tempo sul litorale per garantire spiagge pienamente fruibili all’avvio della stagione estiva - ha detto il sindaco Michele Conti - parallelamente continuiamo a programmare opere strategiche per la difesa del mare e la salvaguardia degli stabilimenti balneari. Come sempre, tutti gli interventi saranno organizzati in modo da limitare al minimo i disagi, salvaguardando la vivibilità del lungomare e le attività economiche durante tutta la stagione estiva".

Infine, sempre in tema di sicurezza rivolta ai bagnanti, è di questi giorni l’approvazione della convenzione tra Comune e Croce Rossa Italiana per affidare i presidi di salvamento nel tratto di litorale di Marina di Pisa compreso tra la foce del fiume Arno e piazza Sardegna, per un importo di 30mila euro. Il servizio verrà svolto nei fine settimana dal 20 Giugno al 13 Settembre e festivi, in orario dalle 9 alle 19.