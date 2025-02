Nuovi fontanelli d’acqua al Duomo

Due punti di erogazione per promuovere sostenibilità e ridurre la plastica. Latrofa, "Passo concreto per agevolare turisti e cittadini"

PISA — A partire dai prossimi mesi, Pisa si doterà di due nuovi fontanelli di acqua ad alta qualità nelle vicinanze di Piazza del Duomo, grazie a un progetto congiunto tra Comune, Acque, Opera della Primaziale Pisana e Autorità Idrica Toscana. La Giunta ha infatti approvato la convenzione per la realizzazione e la gestione degli impianti, che saranno collocati in via Cardinale Pietro Maffi e in via Duomo nei pressi della Porta Nuova.

"L’installazione di questi fontanelli – ha dichiarato il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – rappresenta un passo concreto nella nostra strategia di sostenibilità. Si tratta di un servizio che agevolerà cittadini e turisti, offrendo acqua potabile gratuita e riducendo il consumo di plastica monouso. Un progetto che unisce efficienza, innovazione e rispetto per l’ambiente".

L’iniziativa fa parte del piano "Acqua ad Alta Qualità", con un investimento complessivo di 87mila euro, e prevede che i fontanelli, dotati di tre erogatori ciascuno, garantiscano acqua potabile sicura e controllata, favorendo un risparmio economico e ambientale.

Secondo il presidente di Acque, Simone Millozzi, il progetto risponde a una doppia esigenza: "Un servizio utile per la città e i tanti visitatori, che valorizza l’acqua pubblica, garantendone qualità e sicurezza, e al contempo aiuta a ridurre il consumo di plastica. Pisa dimostra di essere sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dei servizi".

Nel dettaglio, Acque curerà la realizzazione della parte impiantistica e la manutenzione, l’Opera della Primaziale Pisana si occuperà della progettazione e installazione delle strutture, mentre il Comune di Pisa provvederà alla sistemazione delle aree e agli allacciamenti ai servizi.

"L’obiettivo – ha concluso Latrofa – è rendere Pisa una città sempre più sostenibile, in cui cittadini e turisti possano beneficiare di servizi di qualità e contribuire a un uso più responsabile delle risorse idriche".