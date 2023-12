Nuovo preside per la classe di scienze sperimentali

«Non so com'è nato il figlio di Musk, non c'ero»: viaggio dentro la tre giorni di Atreju

Christian Cipriani subentra a Cesare Stefanini ora alla direzione dell’Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant'Anna

PISA — La classe di scienze sperimentali della Scuola Superiore Sant’Anna ha un uomo preside. Si tratta di Christian Cipriani che resterà in carica fino al 2026.

Professore ordinario di bioingegneria industriale, subentra a Cesare Stefanini, che ha sostituito lo stesso Cipriani alla direzione dell’Istituto di BioRobotica. “Sono molto felice di poter contribuire allo sviluppo della Scuola Sant’Anna negli obiettivi comuni che ci daremo e per le sfide importanti che ci attendono” commenta il nuovo preside.

Cipriani è stato direttore dell’Istituto di BioRobotica dal 2017 al 2023 e attualmente è il responsabile scientifico dell’Artificial Hands Area. Il suo principale campo di ricerca è la (bio)meccatronica applicata all'area delle protesi di arto superiore. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza e Ingegneria Biorobotica presso un programma congiunto tra l'IMT Institute for Advanced Studies di Lucca e la Scuola Superiore Sant'Anna nel 2008, e la laurea in Ingegneria Elettronica (MSc) presso l'Università di Pisa nel 2004. In questi anni Cipriani ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è autore di oltre 150 articoli scientifici peer reviewed, di cui oltre 80 su riviste internazionali. Le sue attuali ricerche sono sponsorizzate dall'INAIL, dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), dalla Commissione Europea (CE) e dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC).

“Vivo il ruolo del preside oggi - conclude Cipriani- come sfida per coniugare la natura di research university che la Scuola ha progressivamente assunto, con la formazione di eccellenza che tradizionalmente il nostro collegio di merito ha sempre offerto, adattandola sempre più alle sfide di un contesto in continua evoluzione”.