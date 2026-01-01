Lutto per la scomparsa di Giorgio Piccioni

Portavoce dei sindaci durante le giunte di Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi, aveva 75 anni. Il cordoglio della senatrice Zambito

PISA — Lutto a Pisa per la scomparsa di Giorgio Piccioni, portavoce dei sindaci durante le giunte di Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi. Aveva 75 anni.

La morte del giornalista ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dell'informazione e della politica.

"La scomparsa di Giorgio Piccioni - afferma la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito - giornalista dalla lunga e svariata carriera, portavoce dei Sindaci Fontanelli e Filippeschi, è proprio una brutta notizia. Ho passato venti anni in Comune, tra consiglio comunale e assessorato, in grandissima parte trascorsi insieme a Giorgio, un professionista dalle alte competenze giornalistiche e comunicative, con una lunga militanza politica ed una conoscenza della città come pochi. Un carattere vulcanico e spigoloso, ma anche colmo di simpatia e generosità. Ed una serietà e un rigore nel condurre il lavoro che ti facevano sentire in una vera botte di ferro. Ai figli Emiliano ed Erica va il mio più sentito cordoglio ed un affettuoso abbraccio".

"Con grande dispiacere- si legge sulla pagina Facebook della sezione Anpi di Calci- abbiamo appreso della morte di Giorgio Piccioni un uomo, un intellettuale, un anticonformista, un antifascista che ha lasciato un segno importante del suo passaggio sulla terra. Era un nostro iscritto. La sezione Anpi di Calci si unisce al dolore per la sua scomparsa".