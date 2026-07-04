Poc, Bruni controreplica a Vouk

Il consigliere Pd chiede di modificare il Piano operativo comunale, "Si eliminino le previsioni su demolizioni e cambi d'uso".

PISA — Prosegue il confronto politico sul Piano operativo comunale e sul futuro della Sala studio Pacinotti e della Mensa Martiri. Dopo la replica del consigliere comunale Lorenzo Vouk, arriva la controreplica del consigliere del Partito Democratico Enrico Bruni, che ribadisce le proprie critiche all'impostazione del POC e torna a chiedere modifiche al documento urbanistico.

"Vouk può girarci intorno quanto vuole, ma il punto resta uno: se nel POC viene prevista la possibilità di sostituzione edilizia, demolizione o trasformazione di spazi come l’aula studio Pacinotti e la Mensa Martiri, quella è una scelta politica."

Bruni contesta la ricostruzione fornita dall'esponente della maggioranza, sostenendo che l'eventuale necessità di un successivo Progetto Unitario Convenzionato non cambia la sostanza della questione. "Dire che servirebbe poi un PUC o un passaggio successivo non assolve il Comune: conferma esattamente il problema. Il POC è lo strumento che apre o chiude quella possibilità. E questa amministrazione, invece di blindare la funzione pubblica e studentesca di quei luoghi, sceglie di lasciare aperta la porta alla loro cancellazione."

Per il consigliere dem la soluzione è intervenire direttamente sul Piano operativo. "Se il Comune non vuole l’abbattimento di Pacinotti e Mensa Martiri, lo dica chiaramente e modifichi il POC. Inserisca nero su bianco che quegli spazi vanno tutelati, potenziati e destinati alla comunità studentesca. Il resto è fumo."

Bruni amplia poi il ragionamento alle politiche rivolte agli studenti. "A Pisa mancano aule studio, mense, spazi accessibili per studenti e studentesse. La risposta della giunta Conti, invece, è continuare a ragionare su parcheggi, cemento e trasformazioni che spingono fuori dalla città chi la vive ogni giorno."

Nel comunicato trova spazio anche una replica alle osservazioni di Vouk sui precedenti strumenti urbanistici. "Quanto ai parcheggi “previsti da prima”, l’argomento è ancora più debole. Governare significa assumersi la responsabilità di correggere le scelte sbagliate, non ereditarle passivamente e poi usarle come alibi."

Bruni aggiunge anche un riferimento personale al collega di consiglio comunale: "Peraltro, visto che io e il collega Vouk siamo coetanei e abbiamo fatto le scuole insieme, saprà bene anche lui che quando veniva redatto il POC del 2003 eravamo all’asilo e che nel 2017 eravamo ancora entrambi minorenni alle superiori. Attribuirci oggi responsabilità politiche su quelle scelte è francamente una scusa un po’ ridicola."

Il consigliere del Pd conclude rilanciando la richiesta di una modifica al Piano operativo. "La domanda vera è un’altra: questa maggioranza vuole mantenere nel nuovo POC quelle previsioni oppure vuole cancellarle? Se non vuole abbattere Pacinotti, Mensa Martiri e Newroz, lo dimostri: proponga attraverso un autosservazione di eliminare quelle previsioni e chiudiamo la polemica. La verità è semplice: noi chiediamo più spazi pubblici e studenteschi. La destra difende un POC che non li tutela davvero. Pacinotti e Mensa Martiri non si abbattono."