Un regalo per i bambini della Stella Maris

L'associazione dei conciatori ha fatto un dono ai piccoli pazienti e ai dipendenti dell'istituto di Calambrone nel segno di una collaborazione datata

PISA — L'associazione Unic Concerie italiane, in vista del Natale, ha voluto fare un regalo speciale ai bambini ricoverati all'Irccs Fondazione Stella Maris e ai suoi dipendenti.



In particolare, Unic ha donato tante bellissime e simpatiche magliette per i bambini che trascorreranno le festività in ospedale. Un omaggio che rinnova e sottolinea la vicinanza di Unic ai bimbi e alle loro famiglie, per un legame che va avanti da tempo tra l'associazione e l'Istituto di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza di Calambrone e che si esprime con importanti e concreti gesti di solidarietà.



Infine, Unic ha portato anche un importante dono per tutti i dipendenti della Fondazione Stella Maris che, in questo anno ancora contrassegnato dalle restrizioni dovute al Covid, hanno sempre risposto ai bisogni delle famiglie, ai bambini e agli adolescenti in cura. Un pensiero più che doveroso per tanti operatori.