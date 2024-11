Ryanair rilancia con tre nuove rotte

Investimenti per 800 milioni di dollari da parte della compagnia low cost a Pisa. Aumento di traffico fino a 3,9 milioni di passeggeri all'anno

PISA — Ryanair, la compagnia aerea leader in Italia, ha annunciato il suo operativo invernale 2024 dall’aeroporto di Pisa, con un’offerta che comprende 36 rotte totali, di cui 3 nuove destinazioni: Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria. Inoltre, sono previste frequenze aumentate su oltre 15 collegamenti esistenti verso mete molto richieste come Budapest, Londra, Malaga e Parigi.

"Siamo estremamente soddisfatti di questi numeri - dichiara Linda Stivala, direttore commerciale Aviation di Toscana Aeroporti -. Queste tre rotte sono estremamente importanti e in grado di rivestire un ruolo importante per chi si sposta nel nostro paese, ma anche per il turismo".

Le fa eco il direttore della comunicazione Federico Barraco: "Il post pandemia vede l'aeroporto crescere in tutti i numeri. Durante il Covid in molti pensavano che viaggiare sarebbe stato diverso e con numeri diversi, fortunatamente il mercato sta dicendo tutt'altro".

Questo piano rappresenta un’importante spinta per il turismo in Toscana e per l’economia locale, con l’utilizzo di 8 aeromobili basati a Pisa (di cui uno "Gamechanger"), che costituiscono un investimento di 800 milioni di dollari e sostengono oltre 3.000 posti di lavoro.

Di seguito i numeri di Ryanair a Pisa:

36 rotte totali , con un’offerta di oltre 390 voli settimanali .

, con un’offerta di oltre . 3 nuove destinazioni : Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria.

: Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria. Aumento delle frequenze su rotte esistenti, tra cui Budapest, Londra, Malaga e Parigi.

su rotte esistenti, tra cui Budapest, Londra, Malaga e Parigi. 3,9 milioni di passeggeri previsti annualmente , con un incremento del +12% rispetto al 2023 .

, con un incremento del . Oltre 3.000 posti di lavoro locali sostenuti.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha spiegato questi numeri: “In qualità di compagnia numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 a Pisa con 36 rotte, tra cui 3 nuovi ed entusiasmanti collegamenti verso Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, a testimonianza del nostro impegno nello sviluppo della regione Toscana. Con 8 aeromobili basati a Pisa e un investimento di 800 milioni di dollari, continueremo a incrementare il turismo e migliorare la connettività per i residenti di Pisa e della Toscana”.

Francioni poi pone l'accento sul problema dell'addizionale comunale: "Ci aspettiamo dal sistema paese un'attenzione particolare perché c'è anche una proposta concreta di crescitada parte nostra. L'addizionale comunale rappresenta un problema che vale per tutte le compagnie aeree, non solo Ryanair. L'addizionale comunale pone il Paese in svantaggio competitivo. Chi invece riesce a eliminarla, come la Calabria o il Friuli Venezia Giulia, e lo dicono i numeri, invece si pone in una situazione di vantaggio".

Infine viene condivisa una nota di Toscana Aeroporti: “L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa per i collegamenti regionali ed europei. L’incremento delle rotte e il record di 4,9 milioni di passeggeri nei primi 10 mesi del 2024 testimoniano la solidità della partnership con Ryanair. Questi risultati ci spingono a garantire un’infrastruttura efficiente e accogliente per sostenere la crescita del traffico e valorizzare l’intera regione Toscana”.