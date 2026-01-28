"Sala ai Passi ancora chiusa", è polemica

Diritti in Comune e Comitato di quartiere: lavori conclusi nel 2023 per 1,6 milioni, ma la struttura resta inutilizzata.

PISA — "Una sala costata un milione e seicentomila euro, ma ancora chiusa e senza alcuna funzione". È l’accusa mossa da Diritti in Comune e dal Comitato di quartiere I Passi, che tornano sulla vicenda dell’edificio polifunzionale realizzato nel cuore del quartiere e mai entrato in funzione.

"Ci chiediamo quale sia il destino di quello spazio", scrivono. "Nel centro dei Passi giace una grande struttura a forma di cubo che potrebbe rappresentare un luogo di aggregazione per eventi, associazioni, socialità. E invece resta chiusa".

Il progetto, avviato nel 2017 anche con fondi regionali, prevedeva una sala con 140 posti a sedere, un palco, locali di servizio, un foyer e un porticato coperto. "Una struttura completa e moderna, che l’amministrazione aveva annunciato più volte di voler portare a termine".

"Ricordiamo bene – prosegue la nota – quando nel 2022 l’allora vicesindaco Latrofa citava tra i successi della giunta Conti la ripresa dei lavori su questa sala insieme alle case del progetto Hope. Peccato che oggi, a distanza di mesi, lo spazio sia ancora inutilizzabile".

Gli atti comunali, secondo quanto ricostruito da Diritti in Comune, attesterebbero con una determina del Settembre 2023 la fine dei lavori. "Ma sono davvero finiti? Perché la sala è ancora chiusa? Cosa intende farne l’amministrazione?"

"Abbiamo presentato un argomento in Prima Commissione di Controllo e Garanzia – spiegano – perché riteniamo che ci sia bisogno di trasparenza su come sono stati spesi i soldi pubblici. Questo spazio può rappresentare una risorsa per tutta la città, ma serve una scelta politica chiara".

"Chiediamo che si avvii un percorso partecipato – concludono – che coinvolga i cittadini e le realtà del territorio, e che si definiscano tempi certi per l’apertura della sala. Nessuno vuole una seconda Mattonaia".