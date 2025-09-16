Attualità martedì 16 settembre 2025 ore 19:30
Sanità in sciopero, garantiti servizi essenziali
E' stato indetto per lunedì 22 da Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione
PISA — Sciopero proclamato per lunedì 22 Settembre dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione.
Eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione) anche affidati a ditte esterne potrebbero verificarsi a livello sia territoriale che ospedaliero. Così l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti.
"Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti - hanno assicurato dall'Asl - tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non, i servizi di assistenza domiciliare, le attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..), la vigilanza veterinaria, l'attività di protezione civile.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI