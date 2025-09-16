Sanità in sciopero, garantiti servizi essenziali

E' stato indetto per lunedì 22 da Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione

PISA — Sciopero proclamato per lunedì 22 Settembre dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione.

Eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione) anche affidati a ditte esterne potrebbero verificarsi a livello sia territoriale che ospedaliero. Così l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti.

"Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti - hanno assicurato dall'Asl - tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non, i servizi di assistenza domiciliare, le attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..), la vigilanza veterinaria, l'attività di protezione civile.