mercoledì 17 settembre 2025
Ziello sul caso Unipi, "I manganelli servivano" Tre giorni di sport, inclusione e divertimento Teatro Verdi, il M5S contro i tagli La mobilità green si diffonde e abbraccia Pisa
Attualità martedì 16 settembre 2025 ore 19:30

Sanità in sciopero, garantiti servizi essenziali

E' stato indetto per lunedì 22 da Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione



PISA — Sciopero proclamato per lunedì 22 Settembre dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della pubblica amministrazione.

Eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione) anche affidati a ditte esterne potrebbero verificarsi a livello sia territoriale che ospedaliero. Così l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti. 

"Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti - hanno assicurato dall'Asl - tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non, i servizi di assistenza domiciliare, le attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..), la vigilanza veterinaria, l'attività di protezione civile. 

