Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:30 METEO:PISA12°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
martedì 16 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio Borse di studio per gli studenti di Gerico Formazione in turismo e sicurezza per lavorare
corriere tv
Cina, un bimbo in visita al museo fa cadere e danneggia una corona d'oro dal valore di 300mila euro
Cina, un bimbo in visita al museo fa cadere e danneggia una corona d'oro dal valore di 300mila euro

Attualità martedì 16 dicembre 2025 ore 18:30

Borse di studio per gli studenti di Gerico

Condividi

Delegazione ricevuta al Rettorato: avviato il percorso per far studiare due ragazzi di Gerico a Medicina nel progetto "Pisa per la Pace"



PISA — Un ponte tra Pisa e Gerico che guarda al futuro e passa dall’Università. Nei giorni scorsi una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso finalizzato a consentire a due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, la frequenza del corso di Laurea in Medicina a partire dall’anno accademico 2026/2027.

All’incontro hanno partecipato, come rappresentanti di Gerico, Mohammad Isayed, Yara Abedrabbo e Omar Alhejazi, insieme all’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e ai prorettori dell’Ateneo pisano Giovanni Federico Gronchi ed Enza Pellecchia. L’obiettivo è impostare un lavoro condiviso che renda possibile l’accesso e la frequenza universitaria per i due studenti provenienti dalla città gemellata.

La riunione si è svolta durante la visita a Pisa di otto bambini e bambine di Gerico e dei loro accompagnatori, ospiti del Comune nell’ambito del progetto "Pisa per la Pace". L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Festa della Toscana 2025, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Pisa.

I ragazzi, tra i 10 e i 12 anni, sono rimasti in città dal 9 Dicembre fino a sabato 13 Dicembre. Un soggiorno reso possibile grazie al supporto degli Istituti Comprensivi scolastici cittadini e alla collaborazione di otto famiglie pisane, che li hanno accolti durante la permanenza.

Il progetto legato a Medicina, ancora in fase di programmazione, prevede il coinvolgimento, oltre che del Comune di Pisa e dell’Università di Pisa, anche della Regione Toscana, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, della Provincia di Pisa e di altri soggetti pubblici e privati, per costruire un percorso sostenibile e strutturato.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La signora Leocadia Corda ha festeggiato il grande traguardo dopo una vita spesa nel mondo dell'istruzione, prima accademica e poi scolastica
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti

Attualità

Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio

Attualità

Borse di studio per gli studenti di Gerico

Attualità

Formazione in turismo e sicurezza per lavorare