Borse di studio per gli studenti di Gerico

Delegazione ricevuta al Rettorato: avviato il percorso per far studiare due ragazzi di Gerico a Medicina nel progetto "Pisa per la Pace"

PISA — Un ponte tra Pisa e Gerico che guarda al futuro e passa dall’Università. Nei giorni scorsi una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso finalizzato a consentire a due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, la frequenza del corso di Laurea in Medicina a partire dall’anno accademico 2026/2027.

All’incontro hanno partecipato, come rappresentanti di Gerico, Mohammad Isayed, Yara Abedrabbo e Omar Alhejazi, insieme all’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e ai prorettori dell’Ateneo pisano Giovanni Federico Gronchi ed Enza Pellecchia. L’obiettivo è impostare un lavoro condiviso che renda possibile l’accesso e la frequenza universitaria per i due studenti provenienti dalla città gemellata.

La riunione si è svolta durante la visita a Pisa di otto bambini e bambine di Gerico e dei loro accompagnatori, ospiti del Comune nell’ambito del progetto "Pisa per la Pace". L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Festa della Toscana 2025, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Pisa.

I ragazzi, tra i 10 e i 12 anni, sono rimasti in città dal 9 Dicembre fino a sabato 13 Dicembre. Un soggiorno reso possibile grazie al supporto degli Istituti Comprensivi scolastici cittadini e alla collaborazione di otto famiglie pisane, che li hanno accolti durante la permanenza.

Il progetto legato a Medicina, ancora in fase di programmazione, prevede il coinvolgimento, oltre che del Comune di Pisa e dell’Università di Pisa, anche della Regione Toscana, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, della Provincia di Pisa e di altri soggetti pubblici e privati, per costruire un percorso sostenibile e strutturato.