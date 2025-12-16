Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:30 METEO:PISA12°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
martedì 16 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio Borse di studio per gli studenti di Gerico Formazione in turismo e sicurezza per lavorare
corriere tv
Cina, un bimbo in visita al museo fa cadere e danneggia una corona d'oro dal valore di 300mila euro
Cina, un bimbo in visita al museo fa cadere e danneggia una corona d'oro dal valore di 300mila euro

Pisa Sporting Club martedì 16 dicembre 2025 ore 17:42

Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti

Condividi

Tagliandi al prezzo di 25 euro, obbligatoria la tessera del tifoso. Settore ospiti limitato a soli 415 posti. Si parte mercoledì 17 alle 10



PISA — Cagliari-Pisa, la vendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri parte mercoledì 17 dicembre alle 10 e si chiude sabato 20 dicembre alle 19. I tagliandi si acquistano nei punti vendita TicketOne e online sui canali TicketOne collegati al Cagliari. Il prezzo dell’intero è di 25 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. La capienza del settore ospiti è limitata: 415 posti, quindi chi vuole esserci farebbe bene a muoversi in tempo.

Occhio soprattutto alle restrizioni. Per i residenti in provincia di Pisa la regola è doppia: biglietto solo nel settore ospiti e solo se si è sottoscrittori della Tessera del tifoso “Pisa Sporting Club 1909” con data antecedente al 15 dicembre 2025. Chi invece risiede in Toscana ma fuori dalla provincia di Pisa può acquistare il settore ospiti anche senza Tessera del Tifoso. 

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La signora Leocadia Corda ha festeggiato il grande traguardo dopo una vita spesa nel mondo dell'istruzione, prima accademica e poi scolastica
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti

Attualità

Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio

Attualità

Borse di studio per gli studenti di Gerico

Attualità

Formazione in turismo e sicurezza per lavorare