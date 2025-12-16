Cagliari-Pisa, via alla prevendita dei biglietti

Tagliandi al prezzo di 25 euro, obbligatoria la tessera del tifoso. Settore ospiti limitato a soli 415 posti. Si parte mercoledì 17 alle 10

PISA — Cagliari-Pisa, la vendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri parte mercoledì 17 dicembre alle 10 e si chiude sabato 20 dicembre alle 19. I tagliandi si acquistano nei punti vendita TicketOne e online sui canali TicketOne collegati al Cagliari. Il prezzo dell’intero è di 25 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. La capienza del settore ospiti è limitata: 415 posti, quindi chi vuole esserci farebbe bene a muoversi in tempo.

Occhio soprattutto alle restrizioni. Per i residenti in provincia di Pisa la regola è doppia: biglietto solo nel settore ospiti e solo se si è sottoscrittori della Tessera del tifoso “Pisa Sporting Club 1909” con data antecedente al 15 dicembre 2025. Chi invece risiede in Toscana ma fuori dalla provincia di Pisa può acquistare il settore ospiti anche senza Tessera del Tifoso.