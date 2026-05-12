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Attualità Venerdì 15 Maggio 2026 ore 13:00

Sant'Anna e industriali ancora insieme

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Madonna (a sinistra) e Vitiello firmano la convenzione

Rinnovata la collaborazione con una nuova convenzione siglata dal rettore Vitiello e dal presidente dell'Unione Industriale Pisana Madonna



PISA — La Scuola Superiore Sant’Anna e l’Unione Industriale Pisana hanno rinnovato la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione finalizzata a consolidare il rapporto tra mondo della ricerca, alta formazione e sistema produttivo del territorio.

L’accordo è stato siglato oggi, venerdì 15 Maggio, alla presenza del rettore Nicola Vitiello e del presidente di Unione Industriale Pisana Andrea Madonna, a conferma l’impegno congiunto delle due istituzioni nello sviluppare interventi mirati a facilitare e sviluppare il trasferimento tecnologico al fine di migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale.

"Questa rinnovata collaborazione consentirà di avviare ulteriori nuove progettualità a beneficio del territorio, delle sue imprese e degli allievi della nostra Università - ha specificato il professor Vitiello - tra le numerose iniziative che stiamo definendo, vi è l’organizzazione di un ciclo di eventi su tematiche di rilevanza strategica per il nostro tessuto imprenditoriale".

"La collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna rappresenta per le nostre imprese un’opportunità concreta per accedere a competenze avanzate, sviluppare innovazione e affrontare con maggiore efficacia le sfide della competitività e della trasformazione tecnologica - ha aggiunto Madonna - allo stesso tempo, crediamo sia fondamentale creare occasioni di incontro tra le aziende del territorio e le giovani generazioni, favorendo percorsi di crescita professionale qualificati e valorizzando i talenti".

La convenzione prevede anche l’attivazione di percorsi formativi, stage e occasioni di collaborazione rivolti alle allieve e agli allievi della Scuola e ai partecipanti delle attività formative. E, ancora, la progettazione e la realizzazione di programmi formativi destinati a imprenditori e dipendenti delle aziende associate all'Unione Industriale Pisana, lo sviluppo di iniziative dedicate al trasferimento tecnologico e all’innovazione e la collaborazione nella realizzazione di studi, ricerche e progetti interdisciplinari.

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