Sguardi nel futuro, la demografia in primo piano

Francesco Billari e Lorenzo Pinna al Polo Carmignani per una conferenza su natalità, immigrazione e sviluppo del Paese

PISA — La demografia non è solo numeri, ma una chiave per interpretare il futuro. È questo il messaggio che Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi e professore ordinario di Demografia, e Lorenzo Pinna, giornalista scientifico, porteranno agli studenti pisani nell’incontro "Domani è oggi: la lezione della demografia". L’appuntamento, parte del ciclo "Sguardi nel futuro", si terrà Mercoledì 12 Marzo alle 16 nell’Aula Magna del Polo Didattico Carmignani, in Piazza dei Cavalieri.

L’evento, riservato su prenotazione a studenti universitari e delle scuole superiori, affronterà le sfide demografiche del presente e del domani, con uno sguardo concreto sulle implicazioni sociali, economiche e politiche. “I nati nel 2025 vedranno il 2110, qualcuno il 2130. Lo dice la statistica, non un indovino”, sottolineano gli organizzatori, mettendo in evidenza come le dinamiche della popolazione incidano su scelte di studio, prospettive lavorative, sanità pubblica e pensioni. Con un tasso di natalità tra i più bassi del mondo, l’Italia già oggi si confronta con problemi legati alla forza lavoro e alla qualità della vita.

Se da un lato emerge la necessità di una politica delle nascite, dall’altro è fondamentale una strategia mirata per l’immigrazione, che tenga conto delle esigenze del Paese: formazione, educazione alla cittadinanza, produttività e capacità innovativa. La demografia, quindi, non è solo una scienza di dati e statistiche, ma uno strumento per capire il presente e costruire il futuro.

Il ciclo "Sguardi nel futuro", curato da Piero Bianucci, Dario Pisignano e dal Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (Cidic) dell’Università di Pisa, segue l’esempio di iniziative analoghe promosse da Piero Angela e Piero Bianucci al Politecnico di Torino e replicate in altre università italiane.