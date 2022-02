Sms Biblio, nuovi orari di apertura

Nuovo orario di accesso per la biblioteca comunale alle Piagge. Torna anche "Nati per leggere", libri in dono ai 1330 bambini nati nel 2020 e 2021

PISA — Nuovo orario in vigore per la biblioteca comunale Sms Biblio che dalla settimana scorsa è aperta con i seguenti nuovi orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 18,30 (i servizi chiudono alle 18,15; Martedì e Giovedì dalle 9 alle 17,30 (i servizi chiudono alle 17,15. Dalle 13,30 alle 14,30 è attivo solo l’autoprestito soltanto per il servizio prestito dei libri.

La Sms Biblio, inoltre, dal 2013 ha aderito al programma nazionale Nati per Leggere, promuovendo il Dono del Libro per i nuovi nati. Terminata l'emergenza pandemica, sono 1330 i libri che attendono i nuovi nati a Pisa negli anni 2020 e 2021. Il libro-dono potrà essere ritirato presso la Biblioteca SMS negli orari di apertura al pubblico.

Con il superamento della pandemia e il graduale ritorno alla normalità saranno nuovamente attivi i servizi offerti dalla Biblioteca SMS per promuovere la lettura precoce in ambito familiare e favorire la conoscenza e l’utilizzo della biblioteca pubblica da parte di bambini e ragazzi: lo spazio morbido per la lettura dei libri dedicati ai bambini da 0 a 6 anni con una ricca proposta di libri da sfogliare e da prendere in prestito; gli incontri settimanali di lettura a cura di SMSRagazzi e del gruppo dei Volontari Nati per Leggere in biblioteca, negli ambulatori pediatrici; incontri mensili per i neo genitori per conoscere il progetto “Nati per Leggere”; lo scaffale “Diventare genitore” con ampia scelta di libri di puericultura, di psicologia dell’età evolutiva, di educazione all’alimentazione disponibili per il prestito gratuito e periodicamente aggiornato; le bibliografie a tema con suggerimenti di lettura per i piccoli in distribuzione gratuita; lo spazio allattamento Baby Pit Stop Unicef (attivo dal 2016).

I servizi della Sms Biblio

Modalità di accesso. Per accedere ai servizi della biblioteca è necessario esibire il green pass rafforzato digitale o cartaceo, oppure la certificazione di esonero. Sono esonerati i minori sotto i 12 anni. Si ricorda di: misurare la temperatura all’ingresso; utilizzare sempre la mascherina protettiva che copra naso e bocca; igienizzare le mani con il gel. Non è consento consumare cibo negli spazi della biblioteca.

Sala lettura, studio e consultazione in sede. L’utilizzo delle sale lettura e studio, e la consultazione in sede del materiale documentario è consentito solo su prenotazione. E’ possibile prenotare le postazioni in orario mattutino (09.00 - 13.00) e/o pomeridiano (dalle 13.00 a chiusura del servizio) con massimo 3 prenotazioni nella settimana. Dopo due ore di ritardo la prenotazione non è più valida. Il servizio è consentito solo agli utenti iscritti alla biblioteca.

Lettura quotidiani. Per la lettura dei quotidiani locali sono disponibili due postazioni, con prenotazione della durata di un’ora.

Consultazione catalogo. Per conoscere i nuovi arrivi e i libri disponibili in biblioteca è possibile consultare il catalogo online all’indirizzo: https://bibliolandia.comperio.it/. Sullo stesso sito l’utente può accedere con le proprie credenziali a MyDiscovery per prenotare libri o verificare i prestiti in corso.

Per informazioni/prenotazioni: tel. 050-8669200 - smsb.prestito@comune.pisa.it (attendere conferma della prenotazione).