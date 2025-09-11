"Sotto gli occhi di Clelia" alla Scuola Sant'Anna

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha presentato il suo libro, “A Pisa si guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno”

PISA — Sala piena, emozioni, tante idee e proposte alla presentazione di “Sotto gli occhi di Clelia” (Giunti) ieri, a Pisa, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il nuovo libro del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo è stato presentato con gli interventi dei massimi rappresentanti delle tre istituzioni universitarie cittadine: Nicola Vitiello rettore della Sant’Anna, Alessandro Schiesaro direttore della Scuola Normale Superiore e Riccardo Zucchi rettore dell’Università di Pisa. Ha coordinato l’incontro la giornalista Francesca Franceschi.

“'Sotto gli occhi di Clelia è approdato in un luogo per me preziosissimo. Alla Scuola Sant'Anna - ha detto Mazzeo - ho completato la mia formazione e ho vissuto esperienze di associazionismo studentesco che mi porterò sempre nel cuore. È stato quindi un privilegio parlare del mio libro insieme ai rettori di Sant’Anna e Università di Pisa, al direttore della Scuola Normale e davanti a tante persone che hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita. È stata un'occasione speciale anche per dire grazie a Pisa e alla Toscana, per tutto ciò che mi hanno dato in quasi trent'anni di vita e di emozioni vissute qui, sia da cittadino che da amministratore pubblico. Abbiamo spesso detto che Pisa è la capitale toscana della ricerca e l’innovazione qui è di casa, per cui è il luogo ideale da cui far partire proposte e suggestioni per contribuire a rendere la Toscana moderna e competitiva, ma allo stesso tempo in grado di non lasciare indietro nessuno, grazie alla forza di comunità unite e solidali. Ringrazio il direttore Schiesaro, i rettori Vitiello e Zucchi e tutti coloro che hanno partecipato portando il proprio contributo”.