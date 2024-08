Stella Maris, una firma per il Nuovo Ospedale dei bambini

Siglato il contratto d'appalto per dar vita alla nuova struttura della Fondazione Stella Maris. Maffei: "Siamo speranza in azione"

PISA — Passo in avanti per la realizzazione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Fondazione Stella Maris. Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato il contratto di appalto per la costruzione della struttura, contestualmente all'anniversario di un altro momento storico per Stella Maris.

Con un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Opera Diocesana di Assistenza di San Miniato e le cliniche Neurologica e Pediatrica dell’Università di Pisa, infatti, sempre ad Agosto 1958 la colonia marina Stella Maris di Calambrone si trasformò in Istituto medico pedagogico.

"La storia si ripete - ha detto il presidente della Fondazione Stella Maris, l'avvocato Giuliano Maffei - come un segno dal cielo, ci indica la strada buona da percorrere e ci dice di andare avanti a ogni costo perché i bambini non meritano di soffrire. In questa incredibile ricorrenza abbiamo firmato il contratto d'appalto per il Nuovo Ospedale, così come desiderato da molti anni. Ho voluto farlo apponendo la mia firma sul contratto insieme al direttore generale, il dottor Roberto Cutajar, che è stato il primo a sognarlo nel 2004 ed a contagiarci con questa sua visione".

"Grazie di cuore ai vescovi Fausto Tardelli, Andrea Migliavacca, Carlo Ciattini, Giovanni Paccosi e Giovanni Paolo Benotto - ha aggiunto -anche in questo momento possiamo affermare che Stella Maris è davvero speranza in azione, proprio perché nelle sue radici è ancora vivo il pensiero e il Carisma fondativo di scienza e amore dei suoi fondatori: don Aladino Cheti, i professori Pietro Pfanner e Mara Marcheschi, oltre ad Alfieri Gori, il dottor Renzo Bartalena e il professor Mario Brotini, e che oggi è portato avanti con entusiasmo da tutti noi".

A firmare il contratto, oltre ai rappresentanti di Fondazione Stella Maris, anche i rappresentanti della società appaltatrice, ovvero Cmsa Società Cooperativa, con l'ingegner Luca Lemmi, e la Fiorini Impianti Group, con Baccio Fiorini.