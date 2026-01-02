Torna il Tuffo di Befana a Marina

Martedì 6 Gennaio a Marina di Pisa la 18ª edizione dell’evento tra solidarietà, sport, dolci per i bambini e voglia di stare insieme

PISA — Il mare d’inverno torna a riempirsi di coraggio e sorrisi con la 18ª edizione del Tuffo della Befana, in programma martedì 6 Gennaio a Marina di Pisa. Un appuntamento ormai fisso per il Litorale pisano, che unisce la tradizione del bagno fuori stagione con un forte messaggio di solidarietà e promozione del dono.

Il tuffo, nato nel 2009 grazie al gemellaggio con gli Amici del Mare di Livorno, è organizzato da Avis Comunale di Pisa insieme a Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Croce Azzurra del Litorale, Amici del Mare e con il sostegno del Comune di Pisa e IPA. In questi anni ha visto crescere la partecipazione fino agli oltre 300 iscritti del 2025, provenienti da tutta la Toscana.

Il programma prevede il ritrovo in piazza Sardegna alle 11 per le iscrizioni. Alle 11.45 è atteso l’arrivo della Befana di Avis con i dolci per i più piccoli. Alle 12, il momento clou: il tuffo collettivo in mare. Una festa aperta a tutti, pensata anche per le famiglie, che unisce sport, gioco, tradizione e attenzione al sociale.

"Il Tuffo di Befana è una tradizione, ma soprattutto è un momento di condivisione che sottende valori relazionali e umani", ha detto l’assessore Paolo Pesciatini. "Evidenzia l'importanza del dono, del vincere una resistenza e di atti che esprimano concretamente solidarietà: la donazione del sangue lo è pienamente".

Per la presidente di Avis Pisa, Barbara Boccardi, "il mare è l’elemento che unisce, il tuffo è il gesto che spinge ad andare oltre le proprie incertezze, come accade quando si sceglie di donare sangue. Invitiamo tutti a partecipare e a riflettere su quanto questo gesto, anonimo e gratuito, sia oggi un messaggio di pace e umanità".

La giornata sarà resa possibile dall’impegno di decine di volontari e associazioni, con la presenza anche di Croce Rossa, SICS Toscana, IPA e delle forze di polizia municipale.