Il traffico si sposta per far spazio al mercato

Chiusi al traffico il Ponte di Mezzo e parte dei Lungarni, dove domenica saranno allestite le bancarelle. Modifiche a viabilità e sosta

PISA — Nel cuore della città torna domani il mercato straordinario organizzato da Confesercenti Toscana Nord. Le bancarelle saranno allestite sui lungarni.

Per consentire la manifestazione il Comune di Pisa ha adottato alcuni provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi dalle 7 al termine del mercato e successiva pulizia, comunque non oltre le 21 di domenica.

Lungarno Pacinotti: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato. (La corsia Nord nel tratto da Piazza Solferino a via Santa Maria sarà regolarmente aperta al traffico veicolare per consentire l’uscita da quest’ultima).

Lungarno Mediceo, fino a Piazza Mazzini: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli operatori del mercato.

Ponte di Mezzo: istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Chiusura al traffico veicolare tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dal mercato. Inversione del senso unico di marcia su via Palestro nel tratto da via Cavour a via Verdi con nuova direzione obbligatoria da ovest a est e uscita su via Verdi.