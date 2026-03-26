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Un banchetto solidale per la Fondazione Ant

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In Largo Ciro Menotti la raccolta fondi della delegazione pisana per sostenere assistenza domiciliare e prevenzione oncologica



PISA — Una giornata dedicata alla solidarietà e al sostegno concreto ai pazienti oncologici. Sabato 28 Marzo, dalle ore 9 alle 19, in Largo Ciro Menotti, si terrà il “banchetto pasquale” promosso dalla delegazione pisana della Fondazione ANT, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività sanitarie e assistenziali sul territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Pietro Augello, delegato di Pisa della Fondazione ANT, che ha detto: "ringrazio tutte le persone che si recheranno, il 28 marzo, in Largo Ciro Menotti a Pisa per effettuare le donazioni e le offerte per i doni solidali pasquali per sostenere le iniziative della Fondazione ANT per l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e per i progetti di prevenzione oncologica". Augello ha aggiunto: "Si ringrazia, inoltre, tutti i volontari ANT della Delegazione di Pisa, grazie al loro supporto è possibile realizzare le iniziative di raccolta fondi e promuovere le attività che la Fondazione ANT svolge in supporto al servizio della sanità pubblica che in Toscana è di grande valore".

Le risorse raccolte negli ultimi mesi hanno già permesso di attivare, da Dicembre 2025, un servizio di assistenza psicologica domiciliare gratuito per i pazienti oncologici e le loro famiglie sul territorio pisano, rafforzando la rete di supporto locale.

Fondata nel 1978 a Bologna dall’oncologo Franco Pannuti, la Fondazione ANT rappresenta oggi una delle principali realtà italiane nel campo dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore. Il modello si basa su un approccio multidisciplinare che porta direttamente a casa dei pazienti cure mediche, supporto psicologico e servizi assistenziali, senza alcun costo per le famiglie.

Accanto all’assistenza, ANT è impegnata anche nella prevenzione oncologica, con campagne di diagnosi precoce e attività diffuse su tutto il territorio nazionale. Un impegno che si fonda sul principio dell’“Eubiosia”, ovvero il diritto a una vita dignitosa in ogni fase della malattia. 

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